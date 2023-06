Župani Julijskih Alp o volkovih spregovorili s pristojnim ministrstvom

Hkrati se ljudje na robovih vasi v alpskem svetu čutijo ogrožene, saj dnevno slišijo tuljenje volkov. Kobariški župan Marko Matajurc je izpostavil, da je naselitev volkov ušla izpod nadzora, zato je njihovo število treba spraviti na raven, ki bo za ljudi v tem prostoru znosna. Opozoril je, da so prebivalci ekonomsko odvisni od paše in od turizma, ki pa ju prisotnost volka ogroža.

Kot je povedal gorjanski župan Peter Torkar , so zelo zadovoljni z obiskom predstavnice pristojnega ministrstva . "Župani Julijskih Alp smo namreč jasno izrazili pomisleke glede naselitve volkov v ta prostor, saj skupaj s prebivalci in kmeti ugotavljamo, da volk v alpski prostor ne spada, da uničuje pašo, kar vodi v opuščanje dejavnosti in zaraščanje planin, kar bo v končni fazi tudi zmanjšalo biotsko pestrost," je poudaril.

Ministrstvo bo moralo na zadevo pogledati celovito. Treba je namreč razmišljati tudi o tem, da se z živimi planinami vzdržujejo travišča in s tem nekatere druge zaščitene vrste, ki so morda v slabšem stanju kot volk, je problematiko, na katero so opozorili tudi župani, povzel Danev. Kot je poudaril, na zavodu za gozdove podpirajo čim hitrejše ukrepanje, da do opuščanja planin ne bi prihajalo. Tako so tudi hitro pripravili mnenje za predlog odvzema dveh volkov.

Na problem sobivanja volka in živih pašnih planin je opozoril tudi direktor Zavoda za gozdove Slovenije Gregor Danev. Čeprav se pašna sezona v planinah letos sploh še ni dobro začela in kmetje pasejo drobnico blizu vasi, so že imeli primere pokolov ovac tako na gorenjski kot na primorski strani in vprašanje je, koliko kmetov se bo letos sploh še odločilo za pašo na planinah.

Pri tem ne gre za odstrel celega tropa, saj se načeloma zavarovanih vrst sploh ne odvzema iz narave z lovom. Možno je odvzeti posamezne osebke, in še to le v primeru različnih konfliktnih dogodkov ter ob strokovnem mnenju, da to ne bi bilo škodljivo za varstvo same vrste.

Župani so prepričani, da odstrel nekaj osebkov sicer ni rešitev, na ministrstvo apelirajo, da se intenzivno loti reševanja težav. Groznik Zeilerjeva je zagotovila, da na ministrstvu vprašanju varstva velikih zveri in sobivanju z njimi posvečajo zelo veliko pozornosti. "To je ena od naših prioritet v letošnjem letu in znotraj tega se posebej posvečamo tudi vprašanju volka na gorskih območjih," dejala.

Ob tem je dodala, da je odvzem iz narave z odstrelom le eden od ukrepov, ki se ga lahko poslužijo le v skrajnih primerih. Zaveda se, da se je treba stvari lotili bolj celovito, tudi z zaščito domačih živali. Kot je dejala, se s tem veliko ukvarjajo, tudi v sodelovanju s kmetijskim ministrstvom, saj je iz skupne kmetijske politike za ta namen na voljo veliko sredstev.

Vedo pa, da je v gorskem alpskem prostoru veliko težje ščititi živali na paši kot drugje. Torkar meni, da je to praktično nemogoče, saj živali na planinah ni možno ustrezno ograditi, psi ovčarji pa bi bili lahko nevarni obiskovalcem. Groznik Zeilerjeva je povedala, da te omejitve upoštevajo in da iščejo rešitve tudi z izmenjavo izkušenj z drugimi državami EU, kjer nekatere dobre prakse upravljanja z volkovi obstajajo.

"Populacija volkov po vsej Evropi narašča in povsod so težave. Vsaka članica pa je zavezana predpisom EU," je pojasnila Groznik Zeilerjeva in dodala, da je hkrati treba upoštevati tudi nacionalne predpise. Glede pobud za spremembo varstva volkov in pobud, da bi volkove iz alpskega prostora umaknili, je povedala, da zaenkrat nimajo pravnih podlag, da bi lahko določili območja brez volka.

"To, da imamo vitalne populacije volkov in da se volkovi širijo po celotni EU, je z vidika varovanja narave dobra novica, z vidika sobivanja pa je to zelo velik izziv. Vsaka članica posebej išče rešitve, sem pa prepričana, da bo prišlo do sprememb in dogovorov tudi na ravni EU, kako naprej, da ne bomo zaradi negativnih odzivov v družbi prišli do razpada sistema, da bi ljudje vzeli stvari v svoje roke. Tega si tudi na področju varstva narave ne želimo, zato se s tem aktivno ukvarjamo," je izpostavila.