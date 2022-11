ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Mačo se v baru usede k blondinki. Na zapestju ima uro nenavadne oblike. Pogleduj na uro in na blondinko in se nasmiha.

“Kaj je tako smešno?” Vpraša blondinka. “He,he, moja ura je telepatska.” “Kaj to pomeni?” “Da samo pomislim nanjo, pa mi že kaj pove.” “In kaj vam je povedala zdaj?” “Da ne nosite hlačk.” “Slabo dela ta vaša ura. Imam hlačke.” Mačo se zresni:”Hudiča, spet je začela prehitevati!”