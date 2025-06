Župani o romskih vprašanjih: Vlada, ni več časa

Kot je po srečanju povedal župan Novega Mesta in predsednik Skupnosti občin Slovenije Gregor Macedoni, vlado s prvim sklepom pozivajo, naj organom pregona z zakonskimi spremembami omogoči bolj učinkovito odzivanje na spreminjajoče se razmere v družbi ter kazniva dejanja in prekrške po vseh državi.

Z drugim sklepom vlado pozivajo, naj sprejme paket zakonskih sprememb za izvajanje tožilskih in sodnih postopkov na način, da se prepreči ponavljajoča se kazniva in prekrškovna dejanja posameznikov.

Vlado tudi pozivajo, naj v medresorskem sodelovanju pripravi zakonske spremembe, ki bodo tudi prejemnikom denarnih socialnih pomoči in prejemkov iz družinske politike sporočale, da so kazniva in prekrškovna dejanja nesprejemljiva. "Tukaj namreč obstajajo vrzeli v zakonodaji, pred katerimi si država zatiska oči," je opozoril Macedoni.

Pogorelc se je kolegom županom zahvalil za izkazano solidarnost in podporo. "To so ljudje, ki jim je mar, kaj se dogaja v naši državi in ki imajo podobne težave kot mi, predvsem na področju romske problematike, in to so ljudje, ki se zavedajo, da to ne pelje nikamor," je dejal.

Kot je povedal, od vlade zahtevajo takojšnje ukrepanje. Pri tem pa ne gre za to, da je bil zdaj napaden on, ampak za to, da si ne želi, da je napaden kateri koli državljan v državi, pa naj bo Rom ali kdo drug. "Naš poziv je jasen: vlada, ni več časa za preigravanje in ni več časa za obtoževanje županov z rasisti, kajti jutri se to lahko zgodi komurkoli. Zato pričakujemo takojšnje ukrepe za zaščito vseh državljanov," je dejal.