Župani obalnih občin uvedli prepoved vse nenujne rabe vode

Župani občin slovenske Istre so zato sprejeli več ukrepov in prepovedi, namenjenih zmanjšanju porabe vode.

"Poleg tega je dobava vode iz Istrskega vodovoda Buzet in Kraškega vodovoda Sežana na zgornjih mejah zmogljivosti, hujšim pomanjkanjem se lahko izognemo le z maksimalnim varčevanjem in doslednim izvajanjem ukrepov," so zapisali na mestni občini Koper.

Zaradi izjemne suše na območju Rižanskega vodovoda Koper in sosednjih vodovodov je stanje zelo zaskrbljujoče, razpoložljive količine vode pa so na kritični meji, ki je v povprečnih poletjih značilna za konec meseca julija.

Do nadaljnjega bodo izklopljeni zalivalni sistemi na javnih zelenicah, zaprti tuši na vseh plažah, izklopljene fontane in vodni motivi na javnih površinah ter pitniki. Z današnjim dnem je prepovedano zalivanje zelenic in pranje avtomobilov, izjema so avtopralnice, ki za pranje uporabljajo reciklirano vodo. Komunalna podjetja bodo drevesa in cvetlične grede zalivala samo iz možnih vodnih zajetij in drugih vodnih virov. Prav tako se bo zaprlo javne izlivke, javne sanitarije pa se bo opremilo s pozivi k racionalni porabi vode.

Prepovedano je tudi pranje dvorišč in polnjenje bazenov, župani pa občanke in občane pozivajo, naj skrajno varčujejo z vodo, to velja tudi za tiste, ki se ukvarjajo s kmetijstvom. S povečanim nadzorom na internem vodovodnem omrežju lahko pomagajo preprečiti nenadzorovane izlive, Rižanski vodovod Koper pa naj redno obveščajo o morebitnih okvarah in poškodbah na vodovodnem sistemu. Župani pozivajo tudi gospodarske subjekte, hotelirje in zasebne ponudnike, naj vodo uporabljajo čim bolj varčno, z ukrepi pa naj seznanijo tudi turiste in obiskovalce.

Župani bodo še naprej vsakodnevno v stiku z Rižanskim vodovodom Koper, ki je vzpostavil krizno skupino za 24-urno spremljanje razmer.

"Vremenske razmere niso odvisne od nas in v primeru primanjkljaja vodnih količin bodo omejitve dobave vode oziroma redukcije neizogibne. Kljub temu župani verjamejo, da se bomo s skupnimi močmi in pravilnim odnosom tako institucij kot občanov redukcijam lahko izognili," so še sporočili z občine.

Če bi redukcije v nadaljevanju poletja vendarle morali uvesti, ima Rižanski vodovod Koper izdelan program njihove izvedbe. Aktivirali so se tudi občinski štabi civilne zaščite, ki so že pripravili načrte distribucije pitne vode občankam in občanom.