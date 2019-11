Župani obmejnih občin in vlada oblikovali delovno skupino

Župani 16 občin ob meji s Hrvaško so skupno pobudo za zaščito prebivalcev in bivalnega okolja zaradi nezakonitih migracij na predsednika vlade naslovili konec septembra. Z njo so državo želeli spodbuditi, naj se loti urejanja težav v obmejnih občinah. "Pravočasno moramo zagotoviti vse potrebno, da ne bi prišlo do dogodkov, v katerih bi bila lahko ogrožena človeška življenja ali da bi se nesprejemljivo poslabšali bivalni pogoji na obmejnih območjih," je razbrati iz pisma, ki so ga župani naslovili na vlado.

Na današnjem srečanju so župani Marjanu Šarcu predstavili svoje predloge ukrepov, med katerimi so tudi dodatna sredstva za izgradnjo oziroma vzdrževanje cestne infrastrukture in čiščenje gozdov ter napotitev večjega števila policistov in vojakov na mejo.