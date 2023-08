Popis škode morajo občine oddati kmalu, a se soočajo z zapletenim sistemom

Razmeroma kratek obrazec za popis škode, ob njem pa še debel šop dokumentov z najrazličnejšimi šiframi, ki jih morajo občinski popisovalci najprej poiskati, nato pa ročno enega po enega vnašati v popisni obrazec.

"Moramo kar malo pohiteti, da bomo vse spravili čez, ker objektov je res veliko. Samo mi v Mengšu jih imamo trenutno prijavljenih okrog 250, ocenjuje se, da jih je skoraj še enkrat toliko, ki jih je neprijavljenih," razlaga Domen iz Občinske komisije za pregled škode na stanovanjskih objektih v Mengšu.

A stanovanjski objekti so šele začetek. Do prvega septembra morajo popisati tudi škodo na vseh uničenih cestah, pločnikih, mostovih in občinskih stavbah, ob tem pa popisovalce in župane razburja predvsem pomanjkanje šifer, ki bi označevale sodobne gradbene in arhitekturne elemente.

Manjka denimo tudi šifra za toplotno črpalko, obstaja pa za njeno trikrat cenejšo predhodnico, peč na kurilno olje. Župani, med njimi tudi župan občine Škofja Loka Tine Radinja, se med drugim sprašujejo, ali naj v takšnih primerih trikrat vnesejo peč na kurilno olje. "Želel bi si več jasnosti pri tem in jasnih navodil države, ampak delamo, delamo tako kot že vse dni, zato da bi lahko pomagali čim več ljudem," pojasnjuje Radinja.

Delavno je tudi v občini Kamnik. Škodo na cestni in občinski infrastrukturi so že popisali, zdaj so na vrsti plazovi in stanovanjske hiše, dela bo še zelo veliko, pripoveduje župan Matej Slapar: "Glavne stvari popisujemo z veliko intenziteto, da bomo pa vse popisali in ovrednotili, bo trajalo še kar nekaj časa, zato si želimo tako kot druge občine, da se ta rok za predložitev vseh teh poročil podaljša."

Enako državo pozivajo tudi v Skupnosti slovenskih občin. "Ugotavljamo, da popisovalcem na terenu manjkajo laserski metri, da bi hitreje in učinkoviteje merili, kar je potrebno. Ugotavljamo pa tudi, da bo potrebna administrativna pomoč za vnos zajetih podatkov," razlaga predsednik skupnosti Vladimir Prebilič.

Poleg tega v Skupnosti občin predlagajo tudi finančno kompenzacijo za vse popisovalce, in sicer v višini 80 evrov na dan skupaj s povračilom stroškov.

Rok za oddajo predhodne ocene škode se sicer izteče prvega, za vnos končne ocene v aplikacijo Ajda pa 22. septembra.