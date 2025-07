Župani štirih občin: vodstvo ZD Trebnje naj izberejo zaposleni

Navezal se je predvsem na dogajanje na sejah sveta zavoda, kjer po njegovih besedah predstavniki občin ustanoviteljic od vodstva niso dobili vseh podatkov in pojasnil, ki so jih potrebovali za odločanje. Med drugim so podvomili tudi v pravilnost dela direktorice zdravstvenega doma Karmen Lukše , zato so občine naročile revizijo poslovanja, ki je ugotovila več nepravilnosti.

Kot je v uvodu novinarske konference glede spora z vodstvom oz. zaposlenimi povedal župan Šentruperta Tomaž Ramovš , njihova kritika ni bila nikoli usmerjena v zaposlene, ki jim ne odrekajo strokovnosti in dobrega dela, zmotilo pa jih je delo vodstva zdravstvenega doma (ZD), ki po njihovi oceni ni delalo tako, kot bi moralo.

Zavrnil je trditve strokovne vodje ZD Marijane Šekli Grozina, izrečene na nedavni novinarski konferenci, da so predstavniki občin v svetu od januarja letos zavlačevali z odločitvijo o pridobitvi dodatnega kadra za izvajanje nujne medicinske pomoči, pri čemer bi denar za to črpali iz presežka prihodkov nad odhodki. "Ko smo predlog dobili, smo ga tudi potrdili," je dejal. To je bilo po njegovih besedah 9. julija.

Županja občine Trebnje Mateja Povhe je kot predstavnica največje občine ustanoviteljice povedala, da so bili pretekli teden začudeni, ko so po novinarski konferenci zaposlenih iz medijev izvedeli, da na zaposlene vršijo vsakodnevne pritiske in ustrahovanja.

"Nikoli in nikdar ni nihče počel česa takega. Takšni očitki so preverljivo neresnični," je dejala. Imajo pa občine po njenih besedah pravico, da bdijo nad delom zavoda in v zvezi s tem od vodstva zahtevajo tudi določene podatke.

Zavrnila je očitek, da je do spora med drugim prišlo, ker si skušajo občine prilastiti presežek finančnih sredstev, ki jih ima ZD, in ga preusmeriti drugam. "Vsi dobro poznamo zakonodajo, ki jasno določa namen in uporabo morebitnega presežka, pri čemer se dosledno držimo vseh zakonskih določb," je dejala

Župan občine Mokronog-Trebelno Franc Glušič je povedal, da je bilo zaupanje med občinami ustanoviteljicami in direktorico porušeno zaradi njenega slabega vodenja zavoda in žaljivega odnosa enega od zdravnikov do predstavnikov občin v svetu.

Kljub temu, da je bila direktorica opozorjena o napakah, jih ni opravila, je dejal. Očita ji nezakonito delo, pri čemer je kot primer navedel njeno uvrstitev 50. plačni razred, pri čemer naj bi sklep o tem podpisala kar sama in ga ni dala v potrditev svetu zavoda.

Župan Mirne Dušan Skerbiš je celotno dogajanje ocenil kot zaskrbljujoče, zanj pa okrivil posameznike, ki želijo uveljavljati "neke svoje ambicije". Kljub temu ocenjuje, da so vsi skupaj dovolj zreli, da se lahko usedejo in uskladijo različna mnenja.

Slednje morajo sicer narediti že do konca tega meseca, ko bo prenehal mandat direktorici, ki je v začetku julija odstopila. Do takrat mora namreč svet imenovati vršilca dolžnosti direktorja, dokler z razpisom ne najde novega.

Po besedah Glušiča so pri imenovanju novega vodstva zavoda pripravljeni priti nasproti zaposlenim in na to funkcijo imenovati nekoga, ki ga bodo predlagali zaposleni sami. Naj podajo predlog, so jih že pozvali, a odgovora še niso prejeli.

Ena od možnosti je tudi, da bi v spor kot mediator vstopilo ministrstvo za zdravje, s čimer se občine ustanoviteljice po besedah Glušiča strinjajo.

Dodatno je sicer stvari zapletla napoved zaposlenih zdravnikov, ki so v petek sklenili, da bodo v primeru, če Lukše ne bo več direktorica, 1. septembra skupinsko zapustili zdravstveni dom. Odločitev je v nedeljo medijem sporočil zdravnik Zdenko Šalda.

"Takšne zahteve razumem kot nezrelo obnašanje. Nazadnje se bomo morali usesti za skupno mizo in si priti nasproti," se je na to danes odzval Glušič.