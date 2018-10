Župani - volivci so pripravljeni zamižati in jim oprostiti marsikaj

18. novembra bomo volili občinske svetnike in svetnice ter župane in županje. Marsikje zato prav zadnje mesece in tedne pospešeno brnijo delovni stroji, v polnem teku so različna otvarjanja in slovesnosti. Izkušnje kažejo, da ideologija in strankarska pripadnost praktično ne vplivata na izvolitev županov. Daleč največ županov, ki so bili izvoljeni na zadnjih volitvah, je bilo nestrankarskih.

Še ena značilnost je pri volitvah županov ponekod zelo očitna. Volivci so, če imajo občutek, da je nekdo kot župan "učinkovit", pripravljeni zamižati, pogledati stran pri mnogih stvareh in oprostiti marsikaj. Tudi ovadbe, sodne preiskave, obtožnice, avtoritarna vodenja občin, takoimenovano "šerifovanje" nekaterih županov, razkritja spornih praks in povezav, pa seksizme, namigovanje na spolnost ... Kako torej volijo volivci na lokalnih volitvah, kako volijo župane? O tem nocoj v rubriki 24ur Fokus. Objavljamo drugi del zgodbe o slovenskih občinah in županih. Mandati županov pri nas niso omejeni. Županov ni mogoče odpoklicati. Mandat jim predčasno preneha, če izgubijo volilno pravico - se denimo preselijo v drugo občino, postanejo trajno nezmožni za opravljanje funkcije ali so pravnomočno obsojeni na nepogojno zaporno kazen, daljšo od šestih mesecev. Državni zbor pa lahko župana na predlog vlade razreši, če ne izvršuje odločb ustavnega sodišča ali pravnomočnih odločb sodišča, pristojnega za upravne spore. A se to doslej še ni zgodilo. V Fokus tudi o financiranju občin in rešitvah v zvezi s tem.