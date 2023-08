Županja Črne: Samo upam, da bodo vse obljube tudi izpolnjene. Morajo biti

Vlada z interventnim zakonom pripravlja podlago za ustanovitev nove vladne službe, ki naj bi neuradno začela delati šele čez mesec dni. Vlada naj bi jo ustanovila najkasneje v oktobru, koliko ljudi bo tam zaposlenih, še ni znano, prav tako ne, kdo jo bo vodil. Bi pa naj ta služba tesno sodelovala z Golobovo posvetovalno ekipo za obnovo pod vodstvom priznanega inženirja Marjana Pipenbaherja.

Medtem po državi še vedno ocenjujejo škodo. Če je ta po prvih ocenah znašala 500 milijonov evrov, se sedaj govori o petih milijardah, je dejal minister za finance Klemen Boštjančič.

Poplave so prizadele 180 občin, med njimi najhuje Črno na Koroškem. Kot pravi županja Romana Lesjak, se tam popis škode po dobrih treh tednih od uničujočih poplav počasi zaključuje. "Stavbe smo že popisali, ceste imamo več ali manj tudi popisane," je povedala. In rezultati popisa so katastrofalni, škoda pa astronomska, je dodala. "Lahko si izračunate, da je en cestni odsek pri nas vreden nekaj deset milijonov evrov."

Občina močno računa na pomoč vlade. "Samo upam, da bodo vse obljube tudi izpolnjene. Oziroma ne samo upam. Morajo biti, ker tu nas pa država ne sme pustiti na cedilu," je izpostavila, kako pomembna je.

Zdi se, da celovitega odgovora na vprašanje, kako bomo financirali sanacijo, še nimamo. Vlada računa na okoli 300 milijonov evrov, ki jih bodo s solidarnostnim prispevkom prispevali podjetja in državljani, podoben znesek bo prispevala Evropska unija.

"Prav je, da se nabira denar, vendar je seveda prav, da se ne nabira zgolj iz virov državljanov oziroma gospodarstva," ob tem izpostavlja urednik Podjetne Slovenije Goran Novkovič.

Slovenija bi se sicer lahko v okviru načrta za okrevanje in odpornost, sprejetega za blaženje posledic covida-19, zakreditirala v višini slabih treh milijard evrov. Vlada, ki zagotavlja, da bo denarja za sanacijo dovolj, pa se za to možnost za zdaj še ni odločila.

Bo pa država občinam, podjetjem in državljanom na pomoč priskočila s tehnično pisarno. Ta se vzpostavlja v okviru vladne službe, nudila pa bo pomoč in svetovanje za pripravo projektov.