Cestne zapore so tudi v Solčavi, kjer domačini in prostovoljci čistijo zasute in poplavljene hiše. A dela je še veliko: "Sedaj potrebujemo bagre," pravi županja. Hudourniki, plazovi in narasla Savinja so tu uničevali ceste in mostove, nekateri domovi so bili več dni odrezani od sveta. "Pomembno je, da smo živi," pravi družina, ki ji je plaz ob pol tretji uri zjutraj uničil pol hiše.