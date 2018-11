'Ženske ne le da gasijo požar, poskušajo preprečiti, da sploh nastane'

Znanstvene raziskave po besedah Simone Kukovič z ljubljanske fakultete za druž bene vede kažejo, da imajo ženske voditeljice vsebinsko drugačne prioritete in posledično drugače razdeljujejo javni denar. "Moški se večinoma osredotočajo na gospodarstvo, zaposlovanje, fiskalno politiko, kmetijstvo in logistiko, na primer ceste. Pri ženskah prednjačijo mehke politike, kot so igra la za otro ke, varna pot v šolo, varstvo star ejših, več zelenih površin, večji socialni transferjev. Te razlike so vidne, že ko razgrneš njihove volilne programe, še posebej pa potem, ko pogledaš realizirana proračunska sredstva," je pojasnila. Prav tako ženske na položaju vodijo bolj odprte in mirn e razprave. "Bolj so vztrajne, bolj hočejo delati na dolgi rok, so bolj preventivno naravnane. Ne le da gasijo požar, ampak poskušajo preprečiti, da požar sploh nastane," je pojasnila.

Od leta 1994 do danes je imela Slovenija vsega skupaj 31 županj. Prvi sta bili Cveta Zalokar Oražem v Domžalah in Anka Rakun v Ljubnem. Ne samo prva, Rakunova je poleg Darinke Fakin v Majšperku tudi županja z najdaljšim, kar štirikratnim mandatom.

"Ženske smo drugačne že po svojem ustroju, bolj čustvene, kar nas včasih tudi zavede. Moški so bolj odrezavi – ko gre na primer za kakšno investicijo, se moški odloči in ni več kompromisov, ženske pa tudi popustimo. Naša prednost je, da si prizadevamo za čim več vključevanja, tudi pri investicijah, čeprav si včasih s tem otežimo zadeve. Dobro pa je, da imaš v svojem delokrogu tako ženske kot moške, da je zadeva uravnotežena," pa je na to temo dejala županja Črnomlja Mojca Čemas Stjepanovič.

Za to, da bi bilo v vodstvih občin več žensk, je ključna sprememba miselnosti v druž bi, menijo slovenske županje, ki se sreč ujejo nekajkrat na leto in izmenjujejo izkušnje. Edino, kar manjka ženskam za naskok na takšne položaje, je pogum.

Z njo smo se pogovarjali, kako se spominja svojih začetkov, na kaj je najbolj ponosna in kakšen je ključ do uspeha – da te imajo ljudje tako radi, da te izvolijo kar štirikrat.

"To je bil čas, ko je naša država ustanovila občine, med njimi tudi najlepšo občino po imenu Ljubno," je pripovedovala Rakunova, ki se začetkov svojega delovanja spominja kot "oranja ledine", saj takrat niso imeli ne prostorov, ne opreme, ne kadra in ne znanja."Skupaj z računovodkinjo sva postorili najnujnejše, da je občina z vsemi organi lahko začela delo. Zelo dobro smo se v prvem mandatu ujeli s svetniki in počasi tudi z občinsko upravo. Takoj smo začeli načrtovati proračun in izvajati naloge na področju infrastrukture, šolstva, zdravstva, komunale in drugod. V največje zadoščenje nam je bilo, ker so občani in občanke s hvaležnostjo sodelovali pri asfaltiranju cest, gradnji mostov, zamenjavi vseh salonitnih vodovodnih cevi v dolžini 45 km ..."

In ne samo en mandat, vztrajala je kar štiri. Na vprašanje, kaj jo je vsa ta leta gnalo naprej, je odgovorila: "Ostalo je veliko odprtega dela, leta so prehitro minevala. Vesela sem bila uspehov in zadovoljstva, zato mi najlepše občine ni bilo težko voditi!"