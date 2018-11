'Na projektu, kjer bi moralo delati najmanj 30 ljudi, delajo le trije'

Največja težava je po njegovem mnenju nastala zaradi nesodelovanja in prenašanja odgovornosti med občino in državo. "Mi bomo takoj po nastopu mandata s pritiski na državno direkcijo in izvajalca celotno sanacijo maksimalno pospešili, da se zminimalizira škoda. Vsakič sproti namreč opažamo, da na projektu, kjer bi moralo delati najmanj 30 delavcev, delajo le trije. Dobro bomo označili obvoze in neprestano obveščali javnost o napredku in možnih dostopih do Savskega otoka. Prav tako bo občina pomagala pri marketinških in prireditvenih dejavnostih za področje Savskega otoka, kakor bo povečala obisk in s tem poslovanje podjetij, ki tam obratujejo. Ocenili bomo škodo, ki jo podjetja na Savskem otoku beležijo, ter se s pravno pomočjo zavzeli, da država podjetnikom to škodo preko dogovorov (poravnav) izplača. S tem se bodo tudi zmanjšala izplačila, ki bodo potrebna kasneje, ko bodo ta podjetja tožila državo za odškodnino, zaradi povzročitve izpada dohodka."

Zadeva se v prvi vrsti sploh ne bi smela zgoditi na način, kot se je, opozarja Zoran Stevanović . "S sondiranji bi bilo mogoče ugotoviti stanje mostu in narediti plan prenove. Ko je bilo očitno, da je treba zapreti most, bi morale tako občinske kot državne službe ustrezno obvestiti javnost in pripraviti celovit plan preusmeritve infrastrukture ter dobro označiti obvoze (seveda tudi obvestiti javnost preko vseh medijev, da bo Savski otok dostopen iz zahodne strani)," pravi.

Zaradi zapore zahodne kranjske obvoznice mesto vsakodnevno hromijo prometni zastoji, trgovci in gostinci v trgovskem centru pod mostom, ki ga obnavljajo, pa beležijo hud upad prometa. Vprašanja, kako bi jim občina lahko pomagala in kako se bodo v primeru, če bodo izvoljeni, spopadli s to problematiko, smo naslovili na kandidate za župana oz. županjo Kranja.

Stevanović je sicer v povezavi s to problematiko že poskušal pomagati, ko je direktorja Elektro Gorenjska pozval, naj "podjetje ravna druž beno odgovorno" in odpre železna vrata, ki preprečujejo dostop po stezici od rondoja pod Jelenovim klancem proti Supernovi, in tako omogoči dostop do Supernove občanom s strani mesta. Prejel je odgovor, da to ni mogoče, saj so na območju elektroenergetski objekti SN. "V primeru, da dovolimo prehod preko mostu na Savski otok, ne bo več fizične ovire, tako bi naključni mimoidoči lahko dostopali do čistilnega stroja in transformatorske postaje. Glede na kategorizacijo objekta je prehod nezaposlenim prepovedan, kar imamo tudi označeno s tablami," je zapisal direktor Aleš Ažman .

Zaradi "navedb občanov, večkrat podkrepljenih s fotografijami, da se dela na mostu izvajajo samo občasno, čeprav je zaradi zaprtja mostu ovirana pretočnost prometa, zaradi česar imajo težave tudi trgovci in gostinci, ki delujejo v okolici mosta", se ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek danes udeležuje sestanka s kranjskim županom Boštjanom Trilarjem , namestnico direktorja DRSI Ljiljano Herga , z izvajalcem in nadzornikom del na mostu. Skupaj bodo preverili, kako poteka obnova mostu, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo. Po sestanku si bodo vsi ponovno ogledali delovišče in še v živo preverili, kaj je bilo v času od zaprtja mostu do danes narejeno.

Rakovec pravi, da močno obžaluje, da je popolna zapora mostu ekonomsko zelo prizadela vse trgovce in gostince na Savskem otoku. "Od nastopa novega županskega mandata (decembra 2018) do marca 2019, ko naj bi bila obnova mostu končana, bodo pretekli dobri trije meseci. V kolikor bom izvoljen za župana, bom v tem obdobju aktivno opozarjal odgovorne v Direkciji RS za infrastrukturo in izvajalce, da pospešijo prenovo, saj se po mojih informacijah ne odvija optimalno oziroma bi se lahko hitr eje. Po svojih močeh se bom zavzemal za to, da se dela ne podaljšujejo. Zagotovil bom tudi, da v obdobju mojega vodenja občine ne bo prihajalo do podobnih situacij, zato se bo prihodnje leto občina že v naprej dobro pripravila na načrtovano obnovo Delavskega mostu, zapore pa bodo le delne," je obljubil.

"Kljub temu, da naj bi bila občina po mojih informacijah glede popolne zapore mostu čez Savski otok obveščena že avgusta, je dejstvo, da na to ni bila ustrezno pripravljena, da ni bilo ustreznega predhodnega obveščanja občanov in da se obvozov predhodno ni ustrezno pripravilo. Gre namreč za eno najbo lj pomembnih obvoznih poti v Kranju," je povedal Matjaž Rakovec . Kot župan, pravi, se bi zavzemal za to, da se obnova mostu izvaja v polet nem času, ko je topleje in bolj suho, zaradi česar bi bila izvedba del hitr ejša. V času počitnic in zmanjšanega prometa bi bila dela tudi manj moteča. Zaradi kritičnih prometnih točk tudi na drugih lokacijah je prometna situacija v Kranju trenutno res pereč problem, se strinja.

Nograšek: Občinska uprava je za prenovo zagotovo izvedela dovolj zgodaj, da bi lahko ukrepala

"Žal se v tem primeru ne morem izogniti kritiki na račun sedanjega župana in pripravi na prenovo mostu. Dejstvo je, da je most dotrajan in nujno potreben obnove. Način (ne)obveščanja in sprenevedanja o datumu pričetka obnove pa je bil skrajno neprofesionalen in celo ponižujoč do vseh občank in občanov," ocenjuje Robert Nograšek.

Prepričan je, da je občinska uprava za prenovo izvedela dovolj zgodaj, da bi ustrezno ukrepala v smislu ureditve prometnih označb na vzporednih vpadnicah in s pomočjo policije pripravila "akcijski načrt" za odvijanje cestnega prometa. "Če bi bilo vse to storjeno, tudi ne bi prišlo do tako drastičnih upadov prometa in, kar je še huje, težav za zaposlene. Občina bi morala poskrbeti za ljudi, in sicer tako, da bi prispevala delodajalcem za plačilo obveznosti za zaposlene. Poleg tega pa nujno zagotoviti, da se pospešijo izvajalska dela in skrajša rok prenove!" je dejal.

Terplan: Zadev se ne moremo lotevati po domače oz. iz sočutja

Dejstvo je, da zakon o lokalni samoupravi daje pristojnost, da občine skrbijo za spodbujanje in razvoj gospodarstva, pravi Primož Terplan. "Verjamem, da bodisi sedanji ali bodoči župan razume situacijo, v kateri se srečujejo omenjena podjetja na Savskem otoku, in želi ohraniti delovna mesta v svojem kraju," je dejal.