Župansko tekmo v Moravčah zaznamujejo tudi grožnje s smrtjo

V moravški občini trenutno župansko funkcijo opravlja podžupan Janez Vidic, občinski svetnik SLS. Milan Balažic, ki je bil za župana prvič izvoljen leta 2018, je namreč junija letos predčasno končal svoj drugi mandat, ko je podal odstop zaradi suma več korupcijskih kaznivih dejanj. Odstop je sledil obsežnim kriminalističnim preiskavam, po katerih se je Balažic znašel v priporu.

Balažic je sicer očitke, ki se med drugim nanašajo na potrjevanje spremembe občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Mošenik, zavrnil, kazensko ovadbo pa ocenil kot prazno in politično motivirano. "Če bi bilo kaj resnično narobe, danes ne bi kandidiral," je poudaril. Pred štirimi leti je bil za župana izvoljen kot kandidat SLS, tokrat kandidira s podpisi volivcev. Med dosedanjimi dosežki je denimo izpostavil novo šolo in športno dvorano, dom starejših občanov, čistilno napravo in projekt prenove trga. Napoveduje pa odprtje javnega kopališča.

Z njim se bo tudi tokrat pomeril Martin Rebolj, ki je občino vodil od leta 2006 do 2018, ko je moral po treh mandatih župansko mesto prepustiti Balažicu, dvoboj z njim je v drugem krogu izgubil tudi pred štirimi leti. Tudi Rebolj, sicer aktualni občinski svetnik, ki je leta 2022 nastopil kot kandidat SD, tokrat kandidira s podpisi volivcev. Med prednostnimi nalogami za v prihodnje pa navaja denimo varovana stanovanja za starejše, pomoč kmetom, posodobitev cestnega omrežja, prenovo trškega jedra, obnovo kulturnega doma in pripravo podrobnega načrta za obrtno cono.

S podporo NSi za županjo kandidira aktualna podžupanja Nataša Lipovec. Med prednostne naloge postavlja pošteno, pregledno in odgovorno vodenje občine. Med drugim se zavzema za urejeno trško jedro in infrastrukturo, večjo prometno varnost, za ugodnejše pogoje za mlade ter podporo lokalnemu gospodarstvu, domači hrani in turizmu.

SLS pa je v župansko tekmo poslala Eda Korošca, ki po njihovih navedbah v lokalno politiko vstopa z novimi pogledi in neobremenjen s preteklostjo. Zavzemajo se za ureditev cest, kolesarskih stez, obvoznice in kanalizacije, dostopno zdravstvo ter skrb za starejše, invalide in mlade družine. Med drugim napovedujejo razvoj obrtne cone, spodbujanje turizma na kmetijah, pa tudi preučitev možnosti za ureditev kopalniškega centra.