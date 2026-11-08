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Župansko tekmo v Moravčah zaznamujejo tudi grožnje s smrtjo

Moravče, 08. 11. 2026 08.39 pred 8 urami 4 min branja 2

Avtor:
STA K.H.
Intervencija v Moravčah

Za mesto moravškega župana se poteguje sedem kandidatov, med njimi sta nekdanja župana, ki sta se med seboj pomerila že dvakrat, pa tudi aktualna podžupanja, edina kandidatka. Kampanjo so zaznamovale tudi grožnje enemu od kandidatov, aktualnemu občinskemu svetniku, policija je v tem primeru podala kazensko ovadbo zoper neznanega storilca.

V moravški občini trenutno župansko funkcijo opravlja podžupan Janez Vidic, občinski svetnik SLS. Milan Balažic, ki je bil za župana prvič izvoljen leta 2018, je namreč junija letos predčasno končal svoj drugi mandat, ko je podal odstop zaradi suma več korupcijskih kaznivih dejanj. Odstop je sledil obsežnim kriminalističnim preiskavam, po katerih se je Balažic znašel v priporu.

Balažic je sicer očitke, ki se med drugim nanašajo na potrjevanje spremembe občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Mošenik, zavrnil, kazensko ovadbo pa ocenil kot prazno in politično motivirano. "Če bi bilo kaj resnično narobe, danes ne bi kandidiral," je poudaril. Pred štirimi leti je bil za župana izvoljen kot kandidat SLS, tokrat kandidira s podpisi volivcev. Med dosedanjimi dosežki je denimo izpostavil novo šolo in športno dvorano, dom starejših občanov, čistilno napravo in projekt prenove trga. Napoveduje pa odprtje javnega kopališča.

Z njim se bo tudi tokrat pomeril Martin Rebolj, ki je občino vodil od leta 2006 do 2018, ko je moral po treh mandatih župansko mesto prepustiti Balažicu, dvoboj z njim je v drugem krogu izgubil tudi pred štirimi leti. Tudi Rebolj, sicer aktualni občinski svetnik, ki je leta 2022 nastopil kot kandidat SD, tokrat kandidira s podpisi volivcev. Med prednostnimi nalogami za v prihodnje pa navaja denimo varovana stanovanja za starejše, pomoč kmetom, posodobitev cestnega omrežja, prenovo trškega jedra, obnovo kulturnega doma in pripravo podrobnega načrta za obrtno cono.

S podporo NSi za županjo kandidira aktualna podžupanja Nataša Lipovec. Med prednostne naloge postavlja pošteno, pregledno in odgovorno vodenje občine. Med drugim se zavzema za urejeno trško jedro in infrastrukturo, večjo prometno varnost, za ugodnejše pogoje za mlade ter podporo lokalnemu gospodarstvu, domači hrani in turizmu.

SLS pa je v župansko tekmo poslala Eda Korošca, ki po njihovih navedbah v lokalno politiko vstopa z novimi pogledi in neobremenjen s preteklostjo. Zavzemajo se za ureditev cest, kolesarskih stez, obvoznice in kanalizacije, dostopno zdravstvo ter skrb za starejše, invalide in mlade družine. Med drugim napovedujejo razvoj obrtne cone, spodbujanje turizma na kmetijah, pa tudi preučitev možnosti za ureditev kopalniškega centra.

Kandidat deležen groženj s smrtjo

Iz občinskega sveta se je v župansko tekmo podal tudi Roman Cerar, nekdanji svetnik SDS, ki za župana kandidira s podpisi volivcev. Meni, da se je korupcija zajedla v sam vrh občinske oblasti. V svojem programu je izpostavil ureditev cestne infrastrukture in zanesljivega vira pitne vode za vse, zavzema se tudi za ustavitev dovažanja industrijskih odpadkov v opuščene peskokope. Cerar je bil v tokratni kampanji deležen tudi groženj s smrtjo. V začetku oktobra jih je prejel v domači poštni nabiralnik in podal prijavo na policijo, je pojasnil. Očitke nekaterih, da si jih je poslal sam, zanika. Na policiji so za STA navedli, da so zaradi groženj na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper doslej neznanega storilca.

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Na različne pritiske in neresnice so v kampanji v Moravčah opozorili tudi v Gibanju Svoboda. Z njihovo podporo za župana kandidira Igor Kotnik, ki pa ga po njihovih navedbah želijo nekateri očrniti zaradi njegovega dela v inšpekcijskih službah. Kotnik, ki je bil v zadnjih štirih letih član občinskega nadzornega odbora, je prepričan, da si Moravče zaslužijo razvoj brez delitev, odprt dialog in župana, ki dela za vse občane. V stranki so med ključne zaveze uvrstili trajnostni razvoj občine, boljšo skrb za starejše, več možnosti za razvoj turizma, več prostora za mlade in več občinskih sredstev za šport in kulturo.

Da si želi občine, kjer "se prisluhne različnim mnenjem, kjer ni delitev na naše", v kampanji izpostavlja tudi županski kandidat, ki kandidira s podpisi volivcev Bojan Kos. Med drugim napoveduje odgovoren razvoj gospodarstva ob spoštovanju okoljskih standardov, več lokalno pridelane hrane v šolah, vrtcih in na prireditvah, več podpore društvom, urejanje pohodnih in kolesarskih poti ter ureditev infrastrukture, vključno z moravško obvoznico in oživitvijo trškega jedra.

Vseh sedem županskih kandidatov z izjemo Korošca kandidira tudi na svojih ali strankinih listah za občinski svet, pri čemer na volitvah nastopa tudi Koroščeva SLS, listo kandidatov z nosilcem Markom Kladnikom pa je vložila tudi SDS. Od strank sta torej listi vložili še Svoboda in NSi, listi Balažica in Rebolja sta poimenovani po njima, Cerar je nosilec liste Moravče smo mi vsi, Kos pa je na listi Moravška dolina.

Na liste za 14-članski občinski svet so poleg lokalnih politikov in podjetnikov privabili tudi nekatera širši javnosti znana imena. Na listi NSi tako kandidira nekdanja ministrica, poslanka DZ, evropska poslanka in predsednica NSi Ljudmila Novak, ki je svojo politično pot začela kot moravška županja, prav tako sta na isti listi njen mož Roman Novak in nekdanji poslanec NSi Franc Capuder

Na lokalne volitve so se podala tudi znana imena iz nepolitičnega sveta, na Listi Milana Balažica sta tako denimo tudi nekdanji smučarski skakalec Primož Peterka ter pevec Božidar Wolfand – Wolf.

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KOMENTARJI2

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bohinj je zakon
08. 11. 2026 13.37
Eni so to županovanje vzeli preveč zares. Zdaj ali pa nikoli.
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0 0
Dirty Harry
08. 11. 2026 13.16
ovadba proti neznanemu storilcu ...je to hec ...pri nas še proti znanim ne naredijo nič...al so premladi ali prestari ali pa neuravnovešeni s potrdilom ,pa seveda tudi tujci s težko življensko zgobo...potem so tu še mafijski člani z debelo kuverto.......ostanejo le še delavni ljudje
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0 0
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