Županu Cerkelj na Gorenjskem Čebulju že deveti mandat

Franc Čebulj je bil že doslej med rekorderji po številu županskih mandatov; poleg njega se je letos po devetega podal le še Matjaž Švagan v Zagorju ob Savi.

Sprva je bil sicer, kot je povedal, skoraj prepričan, da letos ne bo več kandidiral, saj je bilo po njegove mnenju osem mandatov lepo število. "Potem pa smo se z mojo listo za razvoj vasi pod Krvavcem dogovorili, da gremo še tokrat na volitve, po deveti mandati," je pojasnil. Odločilna je bila tudi, kot je dodal, podpora občanov, ki so ga nagovarjali k temu.

Želi si dokončani pomembne projekte, ki ta čas tečejo. Med največjimi sta izgradnja kanalizacije za Krvavec in vasi pod njem ter dokončanje osemoddelčnega vrtca v Zalogu. Ključna bo tudi izgradnja protipoplavnih ukrepov. Začela se bo gradnja plavalnega bazena, za katerega je že v pripravi razpis za izvajalca del, pa tudi glasbene šole, je napovedal.

"Poklic župana obvladam in čutim se sposobnega, da sodelujem pri projektih in pripomorem k njihovi čim prejšnji izvedbi," je še izpostavil Čebulj, ki je vesel velike podpore občanov. Kot je spomnil, je imel na vseh dosedanjih volitvah skupaj 23 protikandidatov, a je vsakič slavil v prvem krogu.

Tokrat je bilo prvič, da Čebulj, ki je kandidiral s podpisi volivcev, sploh ni imel tekmecev. "Očitno so ocenili, da kdorkoli bi se podal na županske volitve, ne bi bil uspešen," je dejal. Domneva, da nekateri čakajo na leto 2032, da bi se po njegovem odhodu podali v župansko kandidaturo. Enako velja tudi za kandidature v občinski svet, saj Čebuljeva lista vedno doseže dober rezultat.

Tokrat so se za svetniška mesta potegovale zgolj štiri liste. Poleg Čebuljeve so to še Lista za mlade in podjetne, SDS in NSi. Pred štirimi leti je sodelovalo pet list, Čebuljeva pa je osvojila sedem od 16 svetniških mest. Županskega protikandidata Luko Štumbergerja je Čebulj premagal z 71 odstotki glasov proti 29 odstotkom.

Ne glede na to, kakšen bo novi sestav občinskega sveta, Čebulj od njega še naprej pričakuje sodelovanje za napredek in razvoj občine. Ob tem se je spomnil zelo napornega šestega mandata. "Takrat so me želeli na vsak način zrušiti in bilo je res kar mukotrpno, ne samo zame osebno ampak tudi za občinsko upravo in nekatere svetnike. Projekti so v bistvu stali in upam, da se to ne bo ponovno zgodilo," je ob pričakovanju volilnih izidov dejal Čebulj.