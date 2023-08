Župnije v enodnevni nabirki zbrale skoraj 765.000 evrov

"Tokratna nabirka je bila posebna, saj gre za izjemne vsote, ki so povsem neprimerljive z običajnimi nedeljskimi nabirkami, kar kaže na izjemno solidarnost vernikov do sodržavljanov, ki so v zadnjih povodnji utrpeli škodo," so pri SŠK zapisali v izjavi za javnost.

Škofje so se vernikom in upraviteljem župnij zahvalili, da so slišali poziv k dobrodelnosti in za vsak dar, ki ga namenijo za pomoč prizadetim.

Podatki še niso dokončni, saj je zaenkrat zbiranje podatkov zaključila ena župnija, ostale zbrane vsote se še zbirajo.