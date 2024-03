Župnik z Goričkega: Na morju bi imel barko, tu pa imam krave in traktor

Dejan Horvat, ki deluje v župnijah Markovci in Gornji Petrovci na Goričkem, svoje poslanstvo duhovnika združuje s kmetovanjem. Čeprav mu je bila ljubezen do zemlje položena v zibelko, prihaja namreč iz kmečke družine v Strehovcih na drugi strani Prekmurja, ni ravno načrtoval, da bo poleg duhovniškega poklica opravljal še delo kmeta. A ko je pred dvajsetimi leti prišel službovat v Markovce, se je v njem porodila želja: "Tu je bil travnik, župnija je bila zapuščena, župnišče staro, 13 let ni bilo tukaj nikogar, saj je župnik prihajal sem maševat iz sosednje župnije. Ogromno bi bilo za postoriti in takrat sem si rekel, da imam dve možnosti, ali spakiram in grem ali pa začnemo delati." Izbral je delo in zelo hitro ugotovil, kateri je prvi pripomoček, ki ga bo potreboval: "Bilo je povsem logično, saj sem ves čas prosjačil po vasi za traktorje. Tako da sem najprej kupil traktor in prikolico."

Župnik, ki ga boste spoznali v današnji rubriki Vaš svet v Svetu na Kanalu A, je tako ob izdatni pomoči faranov prenovil župnišče, nato pa, da traktor ne bi brezdelno stal na dvorišču, začel kositi okoliške travnike. "Sena je bilo ogromno, nisem vedel, kam z njim. Delil sem ga naokrog, ljudem sem šel že na živce, ker niso potrebovali toliko suhe trave," se spominja in doda, da je takrat sprejel edino zanj logično odločitev – kupil je prvo kravo. Razume, da se nekomu iz urbanih predelov Slovenije njegovo združevanje duhovništva in kmetovanja zdi čudno, morda celo smešno, a če prihajaš z Goričkega, je to naravno: "Da imaš tu kmetijo pa živali in traktorje, je nekaj povsem normalnega. Tako kot je normalno, da greš v Ljubljani na sprehod v Tivoli ali pa da imaš v Izoli barko."