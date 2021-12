Župnik o praznovanju božičnega večera: 'Bistvo teh praznikov je, da smo ljudem blizu'

Celotno okrasitev cerkve in postavitev jaslic je prepustil vernikom. To je že opravljeno. A kjub temu je dela čez glavo. Predvsem je pomembno, da gre med ljudi, ki ga v tem času še bolj potrebujejo."To je bistvo teh praznikov, da smo ljudem blizu, da smo jim na razpolago, na voljo, kadar želijo," je dejal župnik.

Letošnji božič bo spet nekoliko drugačen zaradi epidemije, manjši mehurčki, razdalja, ne bomo se smeli preveč sprostiti, a to ni nujno slabo, je prepričan. Božič ostaja enak, le praznovanje se prilagaja. "Pustimo na strani vse tiste ljudi, ki trpijo, za vse ostale pa je to ena spodbuda ali priložnost, da zrastejo."

Precej božičev je dal skozi, zato tudi maša ne zahteva prevelikih priprav, besedila so pripravljena, v veliki večini jih zna že na pamet. "Kaj pa vi počnete pred polnočnico? Jaz imam srečo, da imam sestro, s katero že 20 let skupaj živiva in kakor smo doma bili navajeni, da smo na predvečer tudi blagoslovili hišo, stanovanje, tako tudi tukaj narediva," je zaključil župnik. Torej, tako kot to počnemo praktično vsi, praznujemo v družinskem krogu.