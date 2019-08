Žusterna sameva, vrednosti nevarne bakterije E. coli ostajajo presežene

Kot poročajo Primorske novice, to pomeni, da bo rdeča zastava na kopališču ostala najmanj do petka.

Danes predstavniki Marjetice Koper nadaljujejo aktivnosti preverjanja kanalizacijskega in meteornega sistema odpadnih voda na območju okrog kopališča Žusterna.

26 hiš še ni priključeno na kanalizacijo

So se pa v Primorskih novicah razpisali tudi, da je na območju med Moletom in mejo z izolsko občino kar 26 hiš, ki še niso priključene na javno kanalizacijsko omrežje in se torej njihove odplake stekajo v greznice. V koprski občinski upravi za novice sicer zagotavljajo, da ni povezave z nedavno onesnaženostjo morja, a se vsi domačini s tem ne strinjajo. Njihova gospodinjstva namreč še vedno niso priključena na javni kanalizacijski sistem, na občini Koper pa so za novice pojasnili, da čakajo na kohezijski denar, pri čemer pa se zapleta.

Že včeraj so v oddaji 24UR poročali, da onesnaženje preiskuje tudi policija. Namreč, s puloverjem zamašen odtok na jašku, ki je povzročil onesnaženje hudournika in posledično plaže v Žusterni, ni naključje.Nekdo ga je tja dal namerno. In to je le vrh ledene gore. Podobnih sabotaž in nenavadnih dogodkov je bilo v zadnjem času preveč, da bi lahko šlo za naključje, pravi koprski župan.