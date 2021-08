Škodo po neurju še ocenjujejo, brez pridelka tako vinogradniki kot kmetje

Potem ko je včerajšnje neurje s točo in viharnimi sunki vetra na Dolenjskem povsem uničilo letošnji pridelek, so se na dogajanje odzvali tudi v občini Žužemberk, ki je bila najbolj prizadeta. Župan Žužemberka Jože Papež je povedal, da je bilo včerajšnje neurje katastrofalno. Po prejetem klicu so na občini takoj stopili v akcijo in aktivirali PGD Dvor in civilno zaščito. Vsem se je župan Papež tudi zahvalil, da so bili nenehno v stiku in nudili tisto, kar je bilo osnovno za reševanje posledic po nastalem neurju.

O prvih ocenah škode župan še ne more govoriti, saj gre za radij pet kilometrov na vse strani, tako na jug in sever kot na vzhod in zahod. Dvor je bil namreč stoodstotno prizadet. Poleg vrtnin in vinogradov je bila poškodovana tudi streha, na katero je padlo ogromno drevo, v katerega je udarila strela. Streho so že včeraj sanirali do te mere, da so lahko ljudje, ki v stavbi živijo, v miru preživeli noč. Čez teden pa jo bodo dokončno pokrpali in zamenjali kritino, da bodo lahko ljudje v hiši varno živeli.

Na občini sicer tudi danes prejemajo klice, zato bodo tekom dneva in v naslednjih dneh sproti reševali situacije in občanom nudili potrebno pomoč. Sicer pa, tako župan Papež, tudi najstarejši prebivalci Dvora ne pomnijo take toče. Na cestah in dvoriščih je bilo toče tudi do pol metra, zato so morali aktivirati celo zimsko službo.

Kakšno vreme nas čaka?

Sicer se nam danes, po napovedih vremenoslovcev, obeta zmerno do pretežno oblačno vreme, nekaj več sonca bo le v južni Sloveniji. Predvsem v hribovitem svetu je možna kakšna kratkotrajna ploha.

Se nam pa že ponoči spet obetajo padavine in tudi nevihte, ki bodo najprej zajele zahodni del države, do jutra pa se bodo razširile nad večji del Slovenije. Je pa Arso že izdal opozorilo, saj se bodo v četrtek ob prehodu vremenske motnje predvsem zjutraj in dopoldne pojavljali krajevno močni nalivi.