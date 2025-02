Žužkoreja: Na prvi slovenski farmi mokarjev

V vasici Valburga pri Smledniku je tedaj 22-letni Tilen Zajec dobil gomazečo poslovno idejo. Že od nekdaj je vedel, da želi na svojo podjetniško pot. Kot se spominja, je bilo precej veliko naključje, da je gledal oddajo, ki je prikazala, kako se s tem ukvarjajo na Nizozemskem. Začel je raziskovati in naredil analizo trga v Sloveniji: "Bolj kot sem o tem razmišljal, bolj je ideja postajala zanimiva. Zadnji potisk je bila ugotovitev, da tega v Sloveniji ne počne še nihče." Za začetek je kupil lonček zvijajočih se mokarjev in naredil poskus, kako bi bilo rediti te živali. "In potem je to prinesel domov. Najprej smo bili šokirani, da bomo to zdaj imeli doma. A hkrati smo bili zelo veseli, da ima poslovno idejo in željo, da bi nekaj počel. Potem smo ga v celoti podprli, potreboval pa je tudi nekaj finančne spodbude," pripoveduje njegova mama Irena Fajon Zajec.

"Po treh letih dela z žužki mi to ni več težko. Nikoli nisem bil njihov ljubitelj, a se jih nikoli nisem pretirano bal. A ko prvič vidiš pladenj, poln gomazečih črvov, je tudi tistemu, ki nima predsodkov, nekoliko težko delati z njimi. Ko preteče nekaj časa, pa se tega privadiš in nimaš s tem več nobenih težav," Zajec odgovarja na vprašanje, kako to, da se mu delo z žuželkami ne upira. "Presunljivo je predvsem videti večjo količino teh žuželk na enem pladnju. Meni se to v resnici ni nikoli gabilo, je pa res, da mi je prvih nekaj dni, ko smo dobili mokarje in sem poslušala, kako šelestijo, njihovo miganje pred spanjem še nekaj časa odzvanjalo v ušesih," se spoznavanja z insekti, ki so postali del družinskega vsakdana, spominja Fajon Zajčeva.

Tona in pol mokarjev v vertikali

Ker so orali ledino, je bilo na začetku precej vprašajev. Najprej so potrebovali primeren prostor, potem pa se je začelo pridobivanje vseh potrebnih dovoljenj za obratovanje. To je bil dolgotrajen in zapleten proces, a danes se lahko pohvalijo z rejo tone in pol mokarjev. Tilen se osem ur na dan ukvarja z žuželkami, na katere se sicer ni navezal posamično, mu pa delo z njimi manjka, če si dvakrat do trikrat na leto vzame prost vikend, pove. Več od tega ne gre. Mokarji namreč za preživetje potrebujejo njegovo asistenco.