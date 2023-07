Zvečer burno nevihtno dogajanje: možna neurja z močnim vetrom in točo

Glavno nevihtno dogajanje se bo po zadnjih izračunih meteoroloških modelov čez Slovenijo pomikalo med 18. in 23. uro. Sprva so lokalna neurja bolj verjetna na Gorenjskem, Koroškem in Štajerskem, pozneje pa se lahko razvijejo tudi drugod. Še najmanjša možnost za njihov nastanek je na Primorskem.

Večji del torka bo še sončen, vroč in soparen. Na jugu Slovenije bo sončno vreme vztrajalo do večera, drugod se bo oblačnost popoldne postopno povečala. Nad zahodno in južno Avstrijo bodo začele nastajati nevihte, ki se bodo proti večeru razširile tudi nad severno Slovenijo in nato v le nekaj urah prešle večji del države.

Še bolj nestabilno ozračje je pričakovati jutri, ko lahko kakšna ploha ali nevihta nastane že dopoldne, še več nevihtnega dogajanja pa je pričakovati popoldne in zvečer, ko se bo čez naše kraje pomikala hladna fronta. Žal se tudi po njenem prehodu vremensko dogajanje še ne bo umirilo. Tako lahko tudi v četrtek pričakujemo nastanek krajevnih ploh in neviht, precej nevihtna dneva pa bosta tudi petek in sobota. Bolj stabilno vreme nas, kot vse kaže, čaka šele v nedeljo.

Ponedeljkovo neurje: V Mežici meteorna voda zalila skladišče podjetja

Ponedeljek nam je prinesel vrhunec že tretjega letošnjega vročinskega vala. Majhna, a precej močna nevihtna celica, ki je prišla iz smeri Avstrije, je nekaj nevšečnosti povzročila na severovzhodu Slovenije. Iz več krajev poročajo o podrtih drevesih in odkritih strehah.

V Mežici je meteorna voda zalila skladišče podjetja. Posredovali so gasilci, ki so s potopno črpalko izčrpali vodo ter očistili prostore. Na Prevaljah pa so bili zaradi naraslega potoka zaliti kletni prostori dveh stanovanjskih objektov na Poljani. Gasilci so očistili strugo potoka in izčrpali vodo iz zalitih prostorov. Ob strugo so namestili protipoplavne vreče, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.