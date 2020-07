Zvečer prehod hladne fronte z nalivi in okrepljenim severnim vetrom

Letošnje poletje je za zadnja leta precej netipično, saj imamo veliko nihanj med vročimi in soparnimi ter nekoliko bolj svežimi dnevi. Ta trend se bo, kot kaže, nadaljeval še kar nekaj časa, zato lahko zdaj že z veliko gotovostjo rečemo, da se letošnje poletje ne bo uvrstilo med najtoplejše v zgodovini meteoroloških meritev. A to ne pomeni tudi, da je letošnje poletje hladno. Ravno nasprotno, v zadnjih 30 dneh je bila namreč povprečna temperatura zraka v večjem delu Slovenije slabo stopinjo nad dolgoletnim povprečjem obdobja med leti 1981 in 2010, če pa bi v primerjavo vzeli kakšno starejše obdobje, pa bi bilo to odstopanje še toliko večje.

V tem tednu bosta na vreme pri nas vplivali kar dve hladni fronti. Prva nas bo dosegla že danes v večernih urah. Do prihoda fronte bo v večjem delu Slovenije še prevladovalo sončno vreme, nekaj kopaste oblačnosti bo popoldne nastalo le nad hribovitimi predeli severne Slovenije. V večjem delu Slovenije se bo ogrelo do 30 stopinj Celzija, v osrednjih in jugovzhodnih krajih ter na Goriškem pa bo lahko še za kakšno stopinjo ali dve bolj vroče.