Zvečer se bo meja sneženja ponekod za krajši čas spustila do nižin

Spremembo vremena je naznanil jugozahodni veter, zaradi katerega današnje jutro ni tako hladno, kot je bilo v preteklih dneh. V večjem delu Slovenije so se temperature ob šesti uri zjutraj gibale med tremi in osmimi stopinjami Celzija, le v zatišnih legah Gorenjske in Koroške je bilo okoli ničle.

Dopoldne bo vreme spremenljivo z nekaj oblaki in sonca ter s krajevnimi padavinami, ki se bodo pojavljale predvsem v severni polovici Slovenije. Temperature se bodo še nekoliko dvignile, v večjem delu Slovenije bodo presegle 10 stopinj Celzija.

Popoldne se bo na južno stran Alp začel spuščati občutno hladnejši zrak. Padavine na severu se bodo nekoliko okrepile in do večera razširile nad večji del države, možne bodo tudi posamezne nevihte z nalivi. Močnejše padavine bodo sicer le krajevnega značaja, zato njihova količina v večjem delu države ne bo velika. Še največ padavin bo padlo v južni in delu osrednje Slovenije, kjer se bo meja sneženja zvečer ponekod za krajši čas lahko spustila do nižin. Predvsem na Notranjskem in Kočevskem lahko zapade nekaj centimetrov snega, v višje ležečih krajih lokalno morda tudi okoli 10 ali 15 centimetrov, drugod je snežna odeja manj verjetna. Prehod fronte bo pospremil okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja.