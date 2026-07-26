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Slovenija

Zvečer še kakšna ploha, ob koncu tedna znova več kot 35 stopinj Celzija

Ljubljana, 26. 07. 2026 16.51 pred 36 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA
Osvežitev v jezeru

Popoldne in zvečer bodo predvsem na zahodu in jugu države možne plohe in nevihte. Na Primorskem jih bodo lahko spremljali tudi nalivi. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, več jasnine bo proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik, je napovedujejo na Arsu. Konec julija bo sicer v znamenju visokih temperatur, ki bodo lahko presegle 35 stopinj Celzija.

Ponoči se bo ozračje postopno umirilo. Začelo se bo jasniti. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 C.

V ponedeljek bo sprva precej oblačno in suho, čez dan se bo jasnilo, vseeno pa bo zlasti na severu in vzhodu Slovenije nastalo nekaj ploh in manjših neviht. 

V ponedeljek je možna še kakšna ploha.
V ponedeljek je možna še kakšna ploha.
FOTO: Luka Kotnik

Do torkovega jutra se bo povsem zjasnilo, sledil bo sončen in suh dan, ogrelo se bo do 30 stopinj Celzija. Tudi sreda bo sončna in suha, vročina se bo začela stopnjevati in ob koncu prihodnjega tedna bodo temperature zelo verjetno marsikje po Sloveniji presegle 35 stopinj.

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KOMENTARJI1

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Sajeta5
26. 07. 2026 17.27
Od kdaj so temperature poleti med 28 in 33 vročinski val?
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0 0
Slavko BabIč
26. 07. 2026 17.03
Saj je še poletje. Uživajmo.
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