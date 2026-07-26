Zvečer še kakšna ploha, ob koncu tedna znova več kot 35 stopinj Celzija

Ponoči se bo ozračje postopno umirilo. Začelo se bo jasniti. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 C.
V ponedeljek bo sprva precej oblačno in suho, čez dan se bo jasnilo, vseeno pa bo zlasti na severu in vzhodu Slovenije nastalo nekaj ploh in manjših neviht.
Do torkovega jutra se bo povsem zjasnilo, sledil bo sončen in suh dan, ogrelo se bo do 30 stopinj Celzija. Tudi sreda bo sončna in suha, vročina se bo začela stopnjevati in ob koncu prihodnjega tedna bodo temperature zelo verjetno marsikje po Sloveniji presegle 35 stopinj.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.