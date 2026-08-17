zVEM – vaše zdravstvene storitve na enem mestu

Portal za paciente zVEM, ki je na voljo tudi kot mobilna aplikacija, omogoča enostaven in varen dostop do številnih digitalnih storitev slovenskega zdravstva. Na enem mestu lahko preverite svoje izvide, recepte, napotnice in termine pregledov. Dostopate tudi do podatkov o zdravilih, bolniških staležih, zdravstvenem zavarovanju ter do drugih zdravstvenih dokumentov, ki nastajajo med vašo obravnavo. Prek zVEM lahko varno komunicirate s svojim zdravnikom.

Uporaba zVEM prihrani čas in poenostavi dostop do zdravstvenih storitev. Veliko informacij, za katere je bil nekoč potreben obisk zdravstvene ustanove ali telefonski klic, je danes dostopnih prek računalnika ali mobilnega telefona, 24 ur na dan, vse dni v letu. Pacienti, ki so digitalno manj vešči, pa lahko za dostop do svojih podatkov na portalu zVEM pooblastijo drugo osebo in tako prek pooblaščenca izkoristijo prednosti storitve.