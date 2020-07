Zver v pismu odboru EP za kulturo v bran predlogu medijske zakonodaje

Javno obravnavo o spremembah medijske zakonodaje, zakona o Slovenski tiskovni agenciji (STA) in zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), ki se je začela 15. julija, je sicer po sklepu koalicije ministrstvo za kulturo zadnji dan podaljšalo s prvotnih nekaj dni na skoraj dva meseca do 5. septembra.

Glede RTVS je Zver pojasnil, da bo ostala javni servis in da bo le pet odstotkov rtv-prispevka po novem šlo med drugim za uresničevanje javnega interesa v medijih regionalnega in lokalnega pomena. Izpostavil je še, da je informativni program RTVS pristranski in da imajo še danes velik vpliv na vsebino med drugim posamezniki, ki so vezani na globoko državo, pretekli režim in njegove ideološke in ekonomske naslednike.

Glede financiranja STA ne vidi problema, da bo dobila tri odstotke rtv-prispevka. "To nikakor ne zmanjšuje njene neodvisnosti, prej nasprotno," je zapisal član odbora Evropskega parlamenta za kulturo.

Zavrača tudi, da je namen sprememb vzpostavitev vladnega nadzora nad mediji in uničevanje neodvisnega novinarskega poročanja. Slednjega je v Sloveniji po njegovem zelo malo. Spremembe pa bodo po njegovem prinesle več neodvisnosti.