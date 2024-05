Zver vložil tožbo v zvezi z obiskom Jourove v Sloveniji

Kot je danes poudaril Zver, želi med drugim dokazati, da je šlo ob obisku Jourove za kršitev prava EU in nedopustno intervencijo enega od visokih uradnikov evropske izvršne oblasti v državi članici na področju, kjer je država članica popolnoma suverena.

Po besedah Zvera gre za presedan, ki se ne bi smel zgoditi in ki bi, če bi prerasel v stalno prakso, vodil v izgubo zaupanja državljanov v evropske institucije in posledično v večjo krizo.

V tožbi tudi zahteva, da Evropska komisija predloži vso dokumentacijo in objavi tudi dele, ki so počrnjeni ter vso dokumentacijo med Evropsko komisijo in slovensko vlado oziroma drugimi akterji, ki so sodelovali v tem primeru.

Predsednik SDS Janez Janša je ocenil, da je tožba zoper Evropsko komisijo zaradi netransparentnosti edina možnost, na podlagi katere se pričakuje, da bo Evropska komisija ali pa članica Evropske komisije, zadolžena za preglednost delovanja, po pozitivni sodbi evropskega sodišča končno ravnala transparentno.

Pri pripravi tožbe je sodeloval pravnik Miha Pogačnik, ki je med kršitvami Evropske komisije omenil njeno domnevno neodzivanje oz. neprimerno odzivanje na zahteve evroposlanca Zvera za dokumentacijo. Postopkovne kršitve je po njegovih besedah potrdila tudi evropska ombudsmanka, ki je Zvera tudi napotila na sodno pot. Jourovi Pogačnik tudi očita, da je na srečanju s predsednikom ustavnega sodišča uporabila načelo primata, ki se na tem področju ne uporablja.

Pogačnik je prepričan, da gre velik primer, ki bo vsebinsko pokazal, kako lahko Evropska unija vpliva na državo članico tudi onkraj tega, kar je ne samo standard, ampak kar je zapisano.