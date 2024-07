Zvestoba slovenskih navijačev: z dežniki in kapucami za naše nogometaše

Slovenska nogometna reprezentanca nocoj znova piše zgodovino, saj prvič igra v izločilnih bojih velikega nogometnega tekmovanja. Varovanci Matjaža Keka ognjeni krst doživljajo proti evropskim prvakom iz leta 2016 Portugalcem, ki veljajo za velike favorite, a spomnimo: edino dosedanjo medsebojno tekmo je dobila Slovenija. V prvem polčasu so sprva bili bolj nevarni Portugalci, a Slovenci so v nadaljevanju vzpostavili bolj enakovreden položaj v igri in na odmor med polčasoma odšli brez prejetega zadetka (0:0).