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Slovenija

Zveza Anita Ogulin: Naše skladišče je praktično prazno

Ljubljana, 16. 10. 2026 09.18 pred 50 minutami 2 min branja 33

Avtor:
STA M.S.
Pomanjkanje zalog v humanitarnem skladišču

Zveza Anita Ogulin ob svetovnem dnevu hrane in svetovnem dnevu boja proti revščini opozarja, da povpraševanje po humanitarni pomoči, predvsem hrani, že več let vztrajno raste, sploh med družinami z zaposlenimi starši. Prvič po več letih je v humanitarnem skladišču zmanjkalo celo tako osnovnih živil, kot so riž in testenine, so sporočili.

"Zadnjih nekaj let smo že nekoliko navajeni obdobij večjega pomanjkanja hrane v skladišču, vendar tako izrazite situacije že dolgo ne pomnimo. Naše skladišče je praktično prazno," so povzeli besede koordinatorice humanitarnega programa Botrstvo v Sloveniji Tine Plevnik.

Na Zvezi Anita Ogulin so že pred pandemijo covida-19 opažali vse več prošenj zaposlenih staršev. Po pandemiji in ob vsesplošni draginji pa so med družinami začeli prevladovati revni zaposleni. "Trenutne razmere so zaskrbljujoče, saj zaposlitev številnim družinam ne zagotavlja več finančne varnosti. Mnoge živijo na robu, kjer jih od hujše stiske loči le večji nepredviden strošek, podražitev najemnine, dolgotrajna bolezen, ločitev ali drug izreden življenjski dogodek," so povzeli besede predsednice Zveze Anite Ogulin Alenke Petkovšek.

Takšne družine se po njenih besedah s skromnim življenjem in premišljenim ravnanjem z denarjem za zdaj še uspejo prebiti skozi mesec. "Včasih plačilo kakšne položnice prestavijo na naslednji mesec ali izpustijo kakšen obrok, vendar jim nekako uspeva ohranjati finančno ravnovesje, dokler ga ne poruši nepričakovana situacija," je izpostavila.

Pred leti je bila pomoč s prehranskimi paketi predvsem ena od oblik podpore, danes pa se vse pogosteje srečujejo z družinami, ki nimajo dovolj za osnovne življenjske potrebščine. Zavedajo se, da lahko neplačane položnice vodijo v dolgove, izvršbe, odklop elektrike ali celo izgubo doma, zato dajejo prednost plačilu teh obveznosti, varčujejo pa pri hrani, so zapisali.

Po pandemiji in ob vsesplošni draginji so med družinami začeli prevladovati revni zaposleni.
Po pandemiji in ob vsesplošni draginji so med družinami začeli prevladovati revni zaposleni.
FOTO: Shutterstock

Vsak mesec oskrbijo 200 družin

Pri zvezi so opozorili, da so v ozadju prehranske stiske lahko nesorazmerja med prihodki in življenjskimi stroški, energetska revščina in vse bolj pereča stanovanjska problematika. "Humanitarna pomoč lahko družino v kritičnem trenutku pomembno razbremeni in prepreči poglabljanje stiske, ne more pa nadomestiti sistemskih rešitev, ki bi ljudem omogočile dostojno življenje," so še izpostavili pri zvezi, kjer vsak mesec s paketi pomoči oskrbijo približno 200 družin z mladoletnimi otroki.

Posamezniki in podjetja lahko pomagajo z donacijami osnovnih živil z daljšim rokom uporabe ter izdelkov za osebno higieno in gospodinjstvo. Prinesejo jih lahko v skladišče Zveze Anita Ogulin na Zaloški cesti v Ljubljani ali jih pošljejo po pošti.

Pomagajo pa lahko tudi s poslanim SMS-sporočilom VERIGA5 ali VERIGA10 na 1919 ter prispevajo pet oziroma 10 evrov za nakup hrane za družine v stiski.

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zveza anita ogulin skladišče humanitarna pomoč

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KOMENTARJI33

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16. 10. 2026 10.43
Bo interventni zakon za bogate posrkbel, da bodo bogati še bolj bogati in bodo lahko pomagali srednjemu revnemu razredu.
Odgovori
0 0
pusi
16. 10. 2026 10.43
zavajanje naivnih
Odgovori
0 0
apage
16. 10. 2026 10.40
Kje ste Jenulli, pa Nika Kovač?? Kje...?? Tam ko vas ni treba se pojavljate za dobro plačilo, tukaj ko vas bi pa ljudje potrebovali ste pa tiho in doma v udobju.
Odgovori
+2
3 1
Razsuti Tovor
16. 10. 2026 10.43
Glede na to, kaj ste volili, so od sedaj naprej na vrsti samo tisti z dohodki nad 7500 EUR, zato ne težit.
Odgovori
0 0
kr nekdo
16. 10. 2026 10.43
lahk bi mal sredstev nakazali
Odgovori
0 0
Crazy_Horse
16. 10. 2026 10.40
narod ni važn samo da zelenski ser.e v zlati školjki
Odgovori
+4
4 0
kinimod
16. 10. 2026 10.38
Bo Tina Gaber prinesla Fracoske iz Pariza
Odgovori
+1
2 1
leviindesnikekci
16. 10. 2026 10.36
Neverjetno kaj mi toleriramo, milijarde nam kradejo folk halooooooo levi desni vsi so isti!!!!!
Odgovori
+3
3 0
Blue Dream
16. 10. 2026 10.39
No čisto vsi ne glavne stranke pa sigurno. Naprimer stranka Levica je že dolgo na politični sceni brez enega korupcijskega škandala. Moramo biti odkriti
Odgovori
0 0
Blue Dream
16. 10. 2026 10.32
Pa naj država napolni skladišča če imamo denar za orožje in ne vem kaj še vse bi morali imeti denar tudi za osnovne stvari za preživetje
Odgovori
+5
6 1
Raul
16. 10. 2026 10.31
Če bi bilo res tako hudo,bi šli ljudje na cesta,kot so šli za palestino.Samo palesticem dol visi za reveže v Sloveniji...kje so taisti ljudje ,ki so bili na shodu
Odgovori
+7
7 0
I am lost.
16. 10. 2026 10.31
Problem je, da ne razumem zakaj imajo reveži otroke? Lahko zaslužiš veliko, toda če boš daval za kredite in podobno in ti to naslednje plače ne ostane par stotakov, nimaš kaj delati si otrok. Problem je tudi kaj sploh dobiš v teh ustanovah? Riž, testenine, kakšne passate, olje,...? To se lahko kupi z drobižem za cel mesec, pa nisem bogat.
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+2
3 1
OldSkul
16. 10. 2026 10.43
Nekateri enostavno nimajo mentalne kapacitete in takih ljudi težko razumeš. Njihove odločitve niso racionalne. Tudi pri hrani, če je res kriza se lahko vseeno naješ, ker je osnovna hrana še vedno poceni. Z 1kg riža si dober za cel teden, kupiš 10kg krompirja, ki je skoraj zastonj in si dober za nekaj časa. Če je kriza. Samo problem je ker je pri enih kriza predvsem v glavi in takim težko pomagaš.
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0 0
Pamir
16. 10. 2026 10.24
Janšiti pa odšteli za letalsko na Japonsko 8000 eur po glavi seveda našega denarja.
Odgovori
-1
5 6
zaba67
16. 10. 2026 10.32
ko je Turk dal do Sarajeva 79000€ ali Musarjeva 150.000€ za ZDA in Kanado se niste nič oglašali...
Odgovori
+5
6 1
Imagine
16. 10. 2026 10.37
a misliš da je JJ šel na OZN v turistični klasi?
Odgovori
+0
1 1
dark Cat
16. 10. 2026 10.19
Vazn da se tala miljarde za vojsko in miljone za ukraince....
Odgovori
+3
6 3
JApajaDAja
16. 10. 2026 10.19
kje so sedaj sindikati, aktivisti lj ulic,ženska društva-on /ne/ ve....?....tu se angažirajte in ne vsak korak politike,ki vam ni všeč!
Odgovori
+12
12 0
Robi333
16. 10. 2026 10.31
Pa evo jih gor u članku, društvo ki se angažira.. In če aktivistov ne bi bilo, bi bilo takih objav še več.
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-1
0 1
Omizje
16. 10. 2026 10.05
upokojence je v revščino potisnil krivičen zakon sdsa meni osebno so uzeli 25 procentov pokojnine to pomeni da nimam obračunanih DESET LET DELOVNE DOBE
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-6
5 11
Omizje
16. 10. 2026 10.14
usi ki pritisnete minus darujte mesečno 250e sirotam jaz jih moram državi
Odgovori
-9
1 10
Smuuki
16. 10. 2026 10.15
Nekaj ti mora biti jasno. Ko nekdo postane nesramno bogat kar naši oligarhi iz leve zagotovo so se to lahko izvede samo na en način. Imetja je kolikor ga je. Bogatenje ni nič drugega kot prerasporejanje imetja. Takoj ko ga ima nekdo več ti mora biti jasno da ga ima drug na ta račun manj. Naši oligarhi niso obogateli v tujini. Tu kjer živimo so naplenili. Koliko so postali bogati občutimo mi vsi. Kolikor smo postali mi bolj revni so oni bogatejši. Zelo preprosto je to. Zamerim pa sindikatom, levici ki podpira to početje. Delovnim ljudem delijo obljube sami pa bogatijo. Ne razumem pa volilcev ki to podpirajo. Sami nimajo nič, so podnajemniki, prejemniki social transferjev in volijo nesramno bogate oligarhe. Tega res nikoli ne bom razumel
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+6
8 2
zaba67
16. 10. 2026 10.36
javno in glasno je bilo iz ZPIZA-a povedano da je to ena izmed laži, ki se širi! Pokojninska reforma, ki jo je leta 2012 pripravil takratni minister Andrej Vizjak je ustavila padanje pokojnin in omogočila stabilnost pokojninske blagajne. Torej - poskrbela je za to, da so se pokojnine sploh še lahko izplačevale. Pokojninska reforma je bila usklajena z vsemi deležniki, v Državnem zboru so jo podprli vsi prisotni poslanci koalicije in opozicije. Med njimi tudi tisti, ki so danes v Golobovi vladi ministri in državni sekretarji, npr. Alenka Bratušek, Matjaž Han, Matevž Frangež, Maša Kociper, Tamara Vonta ...To med drugim potrjujejo številni dokumenti in tudi izjave direktorja Zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje, ki je dejal: »Po skoraj desetih letih od uveljavitve ZPIZ-2 nekateri še ne razumejo, da je šlo samo ua matematični prepreračun in še vedno se, celo v Državnem zboru RS (žal tudi na Svetu zavoda) slišijo izjave, da so se odmerni odstotki znižali za več kot 20 odstotkov in posledično tudi pokojnine, kar seveda ne drži, ker je odmerni odstotek 57,25 enak 78 in odmerni odstotek 63,5 enak 86,7.«
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0 0
wsharky
16. 10. 2026 10.01
pa sem mislil, sedaj ko imamo vlado gospoda Janše, da bo vse cvetelo in bo slovenija z veliko hitrostjo dohajala razvite države
Odgovori
-5
7 12
OrodniK
16. 10. 2026 10.18
Saj bi, pa jih opozicija blokira z referendumi... če pa se na referendumih ljudje odločijo za višje davke in nižje plače, samo da so proti Janši, potem si to revščino zaslužijo!
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+6
8 2
Smuuki
16. 10. 2026 10.24
Pozabil si da imamo sindikate, polit kolesariat, levico, svobodo. Vse kar nova vlada skuša spremeniti prej našteti blokirajo. Zelo se bojijo sprememb na boljše. Trošijo svojo energijo da nam delajo slabo. Levaštvo v svojem pokvarjenem sijaju
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+5
5 0
lodz68
16. 10. 2026 09.59
v upravnem odboru AO je 11 ljudi,zanima me ali ti ljudje delajo to volontersko ali pa so plačani in koliko,v dveh odborih pa še 7 ljudi...
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+7
12 5
OrodniK
16. 10. 2026 10.18
Očitno ljudje tej oraganizaciji ne zaupajo in raje darujejo Rdečemu kržu in Karitasu...
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+4
5 1
Krog
16. 10. 2026 09.59
Žalostno je, da vse več zaposlenih staršev kljub delu ne zmore več zagotoviti niti osnovnih življenjskih potrebščin svojim otrokom in mora po pomoč v humanitarne organizacije. To niso ljudje, ki nočejo delati, ampak ljudje, ki jih je draginja potisnila na rob preživetja. Medtem se ukvarjamo z referendumi o "lenuhih"in prerazporejanjem sredstev. Seveda si otroci z redkimi boleznimi zaslužijo vso potrebno podporo, toda zakaj moramo vedno znova razpravljati o tem, komu vzeti in komu dati, namesto da bi se vprašali, zakaj ljudje, ki delajo, ne morejo več dostojno živeti? **Dostojna družba se ne meri samo po tem, komu pomaga, ampak tudi po tem, koliko ljudi sploh ne bi smelo priti v položaj, ko za osnovno preživetje potrebujejo humanitarno pomoč.
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+4
7 3
utrillo
16. 10. 2026 10.00
V Sloveniji trenutno 10% najbogatejših razpolaga s 50% premoženja, spodnjih 50% ljudi s 10% premoženja, srednjih 40% pa s 40% premoženja. Ti slednji samo še izgubljajo v primerjavi z najbogatejšim. Vizija lažnivcev, prevarantov in kriminalcev na čelu države je, da zgornjih 10% elite razpolaga z 90% vsega premoženja.
Odgovori
+3
8 5
OrodniK
16. 10. 2026 10.20
No, pod te lažnjivce, kriminalce spadata predvsem Golob in Jankovič....kapitalsko najbolj obogatela na račun države, zdaleč največ dolgov do države je slednjemu bilo odpisanih (prek 60milijonov). Sam tok... da vemo o čem se pogovarjamo!
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+6
7 1
borjac
16. 10. 2026 09.54
Zveza Anita Ogulin: Naše skladišče je praktično prazno , tega dejstva da so ljudje , ki delajo v Sloveniji lačni , in da so skladišča z pomočjo prazna se ne da brisati...in to v obljubljeni deželi Izraelskega guvernerja v Sloveniji Janše ...
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-1
4 5
Julijann
16. 10. 2026 09.44
Pa sem mislil, da so se prejšnji pobrigali za dostojne plače vseh. Očitno ne, saj lahko pogledamo to njihovo plačno reformo. Komu so dejansko res dali in komu ne. Seveda je tudi Golobova vlada poskrbela za tiste na vrhu plačnega sistema. Levica se metala na zobe, ampak minimalna plača pomeni biti siromak.
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+12
15 3
M1111
16. 10. 2026 09.42
Namesto, da država z denarjem zalaga aktivistične NVO-je, naj raje denar in hrano da za tovrstne organizacije.
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+15
18 3
Smuuki
16. 10. 2026 09.41
Prazna skladišča humanitarnih organizacij so realna slika blaginje pri nas. Vsa prizadevanja sindikatov ki bedo dokazano povzročajo, vse financiranje lenuhov, vsi transferji državno blagajno praznijo in nič od tega. Vedno večja beda. Ta pot je dokazano napačna. Vsi za delo sposobni moramo poprijeti za delo pa se bo pojavila blaginja. Deljenje denarja ima kontra učinek kot se je pričakovalo. Vem to dejstvo ruši koncept levaštva ampak pot po kateri hodimo nas od blaginje samo oddaljuje. Zdaj pa z minusi po meni
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+13
19 6
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