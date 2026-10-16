Zveza Anita Ogulin: Naše skladišče je praktično prazno

"Zadnjih nekaj let smo že nekoliko navajeni obdobij večjega pomanjkanja hrane v skladišču, vendar tako izrazite situacije že dolgo ne pomnimo. Naše skladišče je praktično prazno," so povzeli besede koordinatorice humanitarnega programa Botrstvo v Sloveniji Tine Plevnik. Na Zvezi Anita Ogulin so že pred pandemijo covida-19 opažali vse več prošenj zaposlenih staršev. Po pandemiji in ob vsesplošni draginji pa so med družinami začeli prevladovati revni zaposleni. "Trenutne razmere so zaskrbljujoče, saj zaposlitev številnim družinam ne zagotavlja več finančne varnosti. Mnoge živijo na robu, kjer jih od hujše stiske loči le večji nepredviden strošek, podražitev najemnine, dolgotrajna bolezen, ločitev ali drug izreden življenjski dogodek," so povzeli besede predsednice Zveze Anite Ogulin Alenke Petkovšek.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Pomanjkanje zalog v humanitarnem skladišču Zveza Anita Ogulin

Pomanjkanje zalog v humanitarnem skladišču Zveza Anita Ogulin

Pomanjkanje zalog v humanitarnem skladišču Zveza Anita Ogulin

Pomanjkanje zalog v humanitarnem skladišču Zveza Anita Ogulin

Pomanjkanje zalog v humanitarnem skladišču Zveza Anita Ogulin









Takšne družine se po njenih besedah s skromnim življenjem in premišljenim ravnanjem z denarjem za zdaj še uspejo prebiti skozi mesec. "Včasih plačilo kakšne položnice prestavijo na naslednji mesec ali izpustijo kakšen obrok, vendar jim nekako uspeva ohranjati finančno ravnovesje, dokler ga ne poruši nepričakovana situacija," je izpostavila. Pred leti je bila pomoč s prehranskimi paketi predvsem ena od oblik podpore, danes pa se vse pogosteje srečujejo z družinami, ki nimajo dovolj za osnovne življenjske potrebščine. Zavedajo se, da lahko neplačane položnice vodijo v dolgove, izvršbe, odklop elektrike ali celo izgubo doma, zato dajejo prednost plačilu teh obveznosti, varčujejo pa pri hrani, so zapisali.

Po pandemiji in ob vsesplošni draginji so med družinami začeli prevladovati revni zaposleni. FOTO: Shutterstock

Vsak mesec oskrbijo 200 družin