'Primorci srečanje SDS v Marezigah razumeli kot provokacijo'

"Marezige so kraj, ki so se v svetovno zgodovino zapisale kot prizorišče prvega upora zatiranega ljudstva zoper fašizem. Ta simboličen kraj se je v soboto znašel v nenavadni situaciji, ko so se tam zbrali privrženci vladajoče politične stranke, ki neprestano zasmehuje in blati partizanski upor proti fašizmu," so v sporočilu za javnost zapisali v Zvezi združenj borcev.