Zveza potrošnikov proti nižjemu davku na avtomobile

Kot so izpostavili pri zvezi, na finančnem ministrstvu predvidevajo, da bodo zbrali 65 odstotkov manj dajatev kot do zdaj – 28 milijonov evrov manj v prvem letu izvajanja zakona."Ker gre za okoljski davek, bi smeli pričakovati, da bodo ta denar raje uporabili za razvoj v Sloveniji izrazito podhranjenega javnega prevoza, ne pa da se spodbuja nakupovanje novih avtomobilov,"so prepričani.

Ocenjujejo, da je Slovenija zamudila konkretno priložnost, da ustrezno opredeli, kakšen vozni park si želi na svojih cestah vsaj do konca desetletja. Pri novih avtomobilih so razlike med bolj in manj potratnimi v najbolje prodajanih razredih po njihovih besedah bistveno premajhne, da bi potrošnike ustrezno usmerjale k nakupu okoljsko sprejemljivejših modelov, električni avtomobili pa so za večino potrošnikov še vedno predragi in premalo dosegljivi.

"Glede na to, da je povprečna starost avtomobilov na slovenskih cestah več kot 10 let, se je treba zavedati, da bodo danes kupljeni avtomobili na naših cestah tudi še po letu 2030, ko naj bi v skladu z zavezami za doseganje ciljev iz pariškega sporazuma morali občutno zmanjšati škodljive izpuste, katerih glavni vir v Sloveniji je ravno transport," so opozorili.

Znižanje davka na motorna vozila poleg tega ne glede na višino prihranka za kupce pošilja signale, da je nakup avtomobila v Sloveniji še vedno privlačen, kar pa je v nasprotju s prizadevanji za trajnostno mobilnost, so prepričani.