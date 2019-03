Čips, piškoti in žita za zajtrk lahko vsebujejo preveč rakotvornega akrilamida

Največ izdelkov s preseženimi referenčnimi ravnmi je bilo med piškoti in oblati. Pri testiranju teh živil, ki so sicer namenjena odraslim, velikokrat pa jih uživajo tudi mlajši otroci, je imela kar tretjina vzorcev vrednost akrilamida na meji ali pa je celo presegla referenčno raven. ZPS je zato pozval Evropsko komisjo naj zniža referenčno raven za vsebnost akrilamida v piškotih in oblatih, da bodo meje te kemične snovi bližje ravnem za otroške piškote.

Pri zelenjavnem čipsu pa so testi pokazali še presenetljivejše rezultate. Testi so namreč pokazali, da vsebuje čips iz korenja, pese ali pastinaka skoraj dvakrat toliko akrilamida kot krompirjev čips. Rezultati so presenetljivi, saj se zelenjavni čips pogosto zaznava kot bolj zdrava različica krompirjevega čipsa.

Čeprav primerjava z ostalimi državami kaže, da so bila slovenska testirana živila v skladu s trenutnimi referenčnimi ravnmi, pa ZPS opozarja, da rezultat zagotovo ni reprezentativen. "Rezultatov ne smemo posploševati, saj gre za razmeroma majhen vzorec; okoli 20 naključno izbranih izdelkov," so poudarili na ZPS in dodali, da je v nekaterih izdelkih akrilamida še vedno veliko preveč.

"Raven je potrebno znižati še posebno pri živilih, ki jih uživajo tudi mlajši otroci," so opozorili ter dodali, da njihove raziskave kažejo, da otroci do treh let v kar 75 odstotkih uživajo živila, ki niso namenjena le tej starostni skupini.

Akrilamid je kemična snov, ki se nastane med praženjem, pečenjem in cvrtjem živil iz krompirja, žit, kave in kavnih nadomestkov pri temperaturi višji od 120 stopinj Celzija.