Zveza prijateljev mladine: Izvedba ukrepa je bila pretresljiva in povsem nehumana

Sporočili so, da jih je pretresla novica in posnetki odvzema otrok, ki so bili objavljeni tudi v oddaji Svet na Kanalu A. Dogodek se je zgodil sredi marca, ko so pristojne institucije izvršile ukrep odvzema otrok materi. Postopek je po poročanju v medijih trajal kar štiri ure, saj so se otroci upirali.

"Odločitve sodišča glede ukrepa odvzema otrok ne moremo komentirati, želimo pa opozoriti na izvedbo ukrepa, ki je bila pretresljiva in povsem nehumana. Upamo si trditi, da je šlo za očitno kršitev otrokovih pravic, ki bo negativno vplivala na nadaljnji razvoj otrok,"so zapisali.

Sprašujejo se, ali je takšen način odvzema otrok res edini dostojni način. Ali bodo otroci po tej izkušnji imeli dovolj strokovne pomoči, da bodo okrevali po stresnem dogodku? Kako so ustrezne institucije poskrbele, da so slišale tudi mnenje in želje otrok?"Vsega tega sicer ne vemo, si pa želimo, da vsi odgovorni, ki načrtujejo odvzem otrok, pomislijo tudi na posledice svoje odločitve,"pozivajo.

Konvencija o otrokovih pravicah v 3. členu navaja, da pri vseh dejavnostih v zvezi z otroki, bodisi da jih vodijo državne bodisi zasebne ustanove za socialno varstvo, sodišča, upravni organi ali zakonodajna telesa, morajo biti otrokove koristi glavno vodilo. Družinski zakonik v 7. členu določa otrokovo korist kot temeljno vodilo in postulat družinskega prava nasploh. Tudi Zakon o izvršbi in zavarovanju ter Pravilnik o opravljanju službe izvršitelja postavljata otrokove koristi kot glavno načelo in zahtevata skrbno načrtovanje oprave odvzema otroka, ki bo za otroka najmanj obremenjujoča, pojasnjujejo.

'Poskrbimo, da bo načelo otrokove koristi zaživelo izven papirja'

V Sloveniji torej imamo zapisane zakone in pravilnik, kako naj bi potekala sama oprava odvzema otroka. Sprašujemo se, kje se zatika – v pravnih predpisih in/ali pri izvedbi v praksi? Želimo, da bi bil opravljen temeljit nadzor konkretnega dogodka, ki bi za posledico prinesel jasnejša navodila vsem pristojnim in izvršiteljem ukrepov, kako postopati pri odvzemu otroka tako, da do odvzemov s kršitvijo otrokovih pravic ne bo več prihajalo. Kar je bilo videno v medijih, je nedopustno in zagotovo ni v največjo korist otrok, so zapisali in dodali: "Pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije smo prepričani, da imamo v Sloveniji institucije, ki znajo opraviti svoje delo strokovno. Taka dejanja namreč ostanejo zapisana v spominu otrok vse življenje. Poskrbimo, da bo načelo otrokove koristi zaživelo izven papirja in v najtežjih trenutkih otroških življenj resnično postalo glavno vodilo tistih, ki bi zanje morali poskrbeti."

Spomnimo

Sodni izvršitelj je ob pomoči štirih socialnih delavk, policije in še dveh pomočnikov po mučnem in travmatičnem postopku materi odzvel tri otroke. Ali je bilo ravnanje sodnice okrožnega državnega sodišča v Ljubljani, ki je vztrajala, da se odvzem otrok zaključi, pa čeprav je trajal kar štiri ure, in se je iz njega, kot smo videli, hotel umakniti celo izvršitelj, pravilno, preverja tudi ministrstvo za pravosodje.