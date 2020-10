Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje in HOFER predstavljata Vrečko dobrote

Vrečka dobrote je vrečka osnovnih dobrin, s katerimi lahko pomagamo otrokom v stiski. Napolnjena je z osnovnimi živili in izdelki za nego HOFERjevih ekskluzivnih blagovnih znamk v vrednosti 25 evrov (testenine, riž, polenta, izbrana konzervirana živila, živila za zajtrk ter nekaj osnovnih izdelkov in pripomočkov za nego). Trgovec vsaki vrečki doda še HOFERjev darilni bon za 10 evrov, kar družinam omogoča, da vrečko dopolnijo z izdelki po lastni izbiri. Vrečka gre v roke otrokom in mladostnikom iz družin v stiski pod okriljem programa Botrstvo.

HOFER za Botrstvo namenil že več kot 600.000 evrov

HOFER in program Botrstvo že 6 let snujeta skupne projekte, ki pomagajo otrokom in mladostnikom iz socialno ogroženih družin. Med odmevnejšima sta zagotovo FerFud in Nasmeškotek. Slednji že tradicionalno sredstva od prodanih nasmejanih piškotkov namenja za otroke in mladostnike v stiski pod okriljem programa Botrstvo v Sloveniji. Od leta 2014 do danes so pri podjetju HOFER omenjenemu programu v okviru iniciative Danes za jutri namenili že več kot 600.000 evrov, prav vsaka trgovina HOFER pa je že od decembra 2013 botra enemu otroku iz programa Botrstvo v Sloveniji.