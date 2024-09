ZPMS poziva k brezplačni in takojšnji psihološki podpori za otroke

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije ima eden od sedmih otrok in mladostnikov, starih med 10 in 19 let, duševno motnjo. To ne vključuje otrok in mladostnikov, ki jim diagnoza ni bila postavljena. Večina duševnih motenj se začne v mladosti, čeprav so lahko diagnosticirane šele v odrasli dobi.

Po podatkih TOM telefona, edinega telefona za otroke in mladostnike v Sloveniji, so bile leta 2018 na vrhu tem, s katerimi so se otroci obračali na TOM telefon: vrstniki, ljubezen, telesni razvoj in spolnost. Leta 2023 pa so bile te teme vrstniki, psihične težave ter družina. Med psihične težave so uvrščene motnje hranjenja, samopoškodovanje, duševne težave, depresija, strah, anksioznost in samomorilnost.