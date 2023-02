Zveza srednjih šol in dijaških domov svari pred diskriminacijo dijakov

Nakvis namreč od univerz in visokošolskih zavodov, sklicujoč se na zakonodajo, zahteva zaostritev pogojev. Univerza v Ljubljani je tako tik pred vpisom za naslednje študijsko leto že uvedla spremembe za vpis dijakov s poklicno maturo in opravljenim petim predmetom v univerzitetne študijske programe. Ti se po novem lahko vpišejo le še v študijske programe, ki se pokrivajo s programi srednjih šol, na katerih so opravljali maturo.

V zadnjih letih je veljalo, da se lahko dijaki s poklicno maturo in opravljenim petim predmetom vpišejo skorajda na kateri koli univerzitetni študijski program, tik pred letošnjim vpisom pa so mnogi presenečeno ugotovili, da se v nekatere smeri študija ne morejo več vpisati.

"Podpiramo zakonito ravnanje univerz in visokošolskih zavodov v skladu z zakonom o visokem šolstvu, predvsem v delu, kjer se določajo kriteriji za vpis v študijske programe. Ne podpiramo pa nejasnih trenutnih odločitev, ki spodbujajo diskriminacijo dijakov in neenako obravnavo," so se v sporočilu za javnost na zaplet odzvali v Zvezi srednjih šol in dijaških domov.

Vsak posameznik, ki se vpisuje v srednjo šolo, mora biti ob vpisu seznanjen z zaključkom srednje šole in možnostmi nadaljnjega študija, so opozorili. Kot kaže, naj letos ne bi bilo tako, kar pomeni, da so dijakom kršene pravice, ki izhajajo iz pravilnika o vpisu v srednje šole, so podčrtali.

Ob tem so izrazili pričakovanje, da bodo univerze in visokošolski zavodi pravočasno objavili vpisne pogoje za posamezni študijski program, to pomeni na začetku vpisa v prvi letnik srednje šole. Pri vsakem študijskem programu pričakujejo tudi jasne opredelitve. Srednje šole morajo namreč kandidate za vpis skladno z omenjenim pravilnikom seznaniti z njihovimi možnostmi za nadaljnje izobraževanje že ob vpisu v srednje šole.