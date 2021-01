Zveza svobodnih sindikatov z ustavno presojo zakona o 'prisilnem upokojevanju'

V Zvezi svobodnih sindikatov so prepričani, da je sedmi protikoronski zakon v delu, ki se po njihovih besedah nanaša na prisilno upokojevanje starejših delavcev, diskriminatoren in ustavno sporen. Zato bodo predlagali ustavno presojo in začasno zadržanje uveljavitve te določbe. Doslej sta se z upokojitvijo morala strinjati tako delavec kot delodajalec, po novem pa bi delodajalec lahko delavca brez njegovega soglasja napotil na pokojninski zavod.

Da je država z določbo v sedmem protikoronskem zakonu, ki dovoljuje delodajalcem, da brez soglasja delavca tega kar upokojijo, vrgla skozi okno ves trud preteklih desetletij, s katerim se je načrtovalo dolgoživo družbo, sindikati očitajo vladi. Vladi še očitajo, da določbe ni dala v javno razpravo, pač pa sta jo kot amandma v zakon kar vrinili SDS in NSi. Dodajajo, da odločevalcev očitno ne zanima, kakšne posledice bo imelo prisilno upokojevanje za pokojninsko blagajno. "Ponovno bo nastalo nesorazmerje med tistimi, ki delajo, in tistimi v pokoju. Povzročilo pa bo tudi izpad v pokojninski blagajni, ki lahko znaša več kot 200 milijonov evrov"opozarja Lidija Jerkič, predsednica Zveze svobodnih sindikatov. Sindikati pa ob tem še, da je nekaj manevrskega prostora še odprtega, da vse pravne možnosti še niso izčrpane. K presoji o morebitni diskriminatornosti vladne odločitve so zdaj pozvali zagovornika načela enakosti in varuha človekovih pravic, ki lahko sprožita ustavni spor. "Nobenega jamstva ni, da bodo na delovnih mestih, ki jih bodo starejši izgubili, tudi v resnici zaposlili mlade, poleg tega je to ljudi spravilo v položaj, na katerega se nimajo časa pripraviti," pa je jasen Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti. Prišlo bo do izpada v pokojninski blagajni, opozarja Lidija Jerkič, predsednica Zveze svobodnih sindikatov. Vlada sicer vztraja, da ne gre za nikakršno prisilno upokojevanje."Mislim, da toliko pozitivnih odzivov, kot sem jih prejel zaradi tega ukrepa, še nisem prejel,"se je v torek pohvalil ministerJanez Cigler Kralj. Da je treba delovna mesta sproščati za mlade in imeti mehanizem za upokojevanje starejših, pa menijo tudi delodajalci, med njimi Drago Delaut iz Združenja delodajalcev: "Če želi delavec še naprej delati, bo sklenjena nova pogodba, po njej pa bo naprej plačan." Sindikati pa dodajajo še, da ne bodo odnehali. O določbi bodo obvestili Evropsko komisijo in evropske sindikalne organizacije.