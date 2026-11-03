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Zveza za živali poziva k ohranitvi obveznega čipiranja mačk

03. 11. 2026 10.31 pred 57 minutami 2 min branja 4

Avtor:
STA D.L.
Mačka na ulici

Zveza za živali ostro nasprotuje predlogu ministrstva za kmetijstvo, ki želi oslabiti obveznost čipiranja mačk. Poudarjajo, da je ukrep ključen za zmanjšanje števila zapuščenih živali in je v skladu z veterinarsko stroko.

Mačke v zavetišču
Mačke v zavetišču
FOTO: Shutterstock

Ministrstvo za kmetijstvo je pripravilo zakonodajni predlog, ki spreminja nekatere rešitve, lani uveljavljene z novelo zakona o zaščiti živali. Med temi je tudi predlog za oslabitev obveznosti glede označevanja mačk, nad čimer so v Zvezi za živali globoko razočarani. "Ministrstvo je še pred nekaj tedni javno poudarjalo pomen obveznega čipiranja in v ta ukrep vložilo skoraj tri milijone evrov, zdaj pa predlaga rahljanje, ki je v nasprotju s stališčem veterinarske stroke," so po izteku javne obravnave predloga zakona zapisali v sporočilu za javnost.

Obvezno mikročipiranje vseh lastniških mačk je po njihovem nujen korak k odgovornemu skrbništvu in učinkovitejšemu reševanju problematike zapuščenih živali. Trenutni predlog novele zakona o zaščiti živali to obveznost omejuje le na lastnike, ki mačke prodajajo ali oddajajo drugemu lastniku, za druge lastniške mačke pa bi ostalo prostovoljno. "To pomeni umik pomembnega ukrepa, ki ga je Slovenija sprejela šele lani in ki naj bi se začel izvajati z januarjem 2027," so navedli.

Kot so opozorili, se Slovenija sooča z resno problematiko zapuščenih in prostoživečih mačk. Zavetišča vsako leto sprejmejo več kot 10.000 mačk. "To je velika obremenitev za zavetišča in lokalne skupnosti, problematika pa zahteva sistemske in dolgoročne rešitve. Ena od takih rešitev je obvezno označevanje živali," so prepričani. Pomembno je tudi pri preprečevanju goljufivih praks in nezakonite trgovine, so dodali.

Mikročipiranje samo po sebi ne bo odpravilo vseh vzrokov za pojav zapuščenih in prostoživečih mačk, je pa nujen temelj odgovornega lastništva in sledljivosti lastniških živali, so še poudarili. Njegov umik je v nasprotju z evropsko zakonodajo, saj evropska uredba z junija o dobrobiti psov in mačk ter njihovi sledljivosti namreč že narekuje obvezno označevanje in registracijo vseh psov in mačk. Skrajni rok začetka obveznosti za vse lastnike mačk je leto 2041.

To ni zgolj mnenje organizacij za zaščito živali, pač pa tudi širšega kroga veterinarske stroke. Nacionalni center za dobrobit živali in Klinika za male živali Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani v izjavi za javnost izrecno podpirata ohranitev obveznega označevanja in registracije vseh lastniških mačk. Tudi Slovensko združenje veterinarjev za male živali je zavzelo enako stališče, obvezno označevanje podpirajo tudi različna evropska in svetovna veterinarska združenja, Zveza felinoloških društev Slovenije in drugi, so našteli.

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KOMENTARJI4

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rogla
03. 11. 2026 11.33
Kdor je proti čipiranju mačk, ni zdrav!
Odgovori
0 0
Prelepa Soča
03. 11. 2026 11.22
Bolj koristno bi bilo s samolovilnimi kletkami poloviti muce in jih kastrirati ali sterilizirati. V naši vasi je veterinarska služba nekaj dni nastavljala kletke, jih odpeljala, muce zrihtala, pripeljala nazaj in jovo na novo. Že desetletje ali več nimamo več potepuških mačk. Lastniki so se tudi kultivirali, da, ko dobijo novo mačko, jo takoj sterilizirajo ali mačka kastrirajo. Ljudi je potrebno osvestiti. Če je denar za bife ipd. zadeve, bo tudi za živalco.
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+1
1 0
bublika
03. 11. 2026 11.08
Vsekakor ukinit. To je prrdpis, ki se niti približno ne bo mogel izvajati. Poleg tega bodo ljudje, ki si ne bodo mogli privoščiti stroškov, mlafiče mačk enostravno odstranili ( beri: pobili). Daj bodite nSprotniki mslo bolj čloceški (beri: pametni).
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-1
1 2
Smuuki
03. 11. 2026 11.01
Kdo izvaja nadzor nad tem ukrepom? Kako ga izvaja? Kdo lahko ulovi potepuške mačke? Kdo in kako tako ulovljeni mački določi lastništvo? Nedorečen, neživljenski zakon. Samo ukinit in čimprej pozabit na to norost
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+0
1 1
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