Zveza za živali poziva k ohranitvi obveznega čipiranja mačk

Ministrstvo za kmetijstvo je pripravilo zakonodajni predlog, ki spreminja nekatere rešitve, lani uveljavljene z novelo zakona o zaščiti živali. Med temi je tudi predlog za oslabitev obveznosti glede označevanja mačk, nad čimer so v Zvezi za živali globoko razočarani. "Ministrstvo je še pred nekaj tedni javno poudarjalo pomen obveznega čipiranja in v ta ukrep vložilo skoraj tri milijone evrov, zdaj pa predlaga rahljanje, ki je v nasprotju s stališčem veterinarske stroke," so po izteku javne obravnave predloga zakona zapisali v sporočilu za javnost.

Obvezno mikročipiranje vseh lastniških mačk je po njihovem nujen korak k odgovornemu skrbništvu in učinkovitejšemu reševanju problematike zapuščenih živali. Trenutni predlog novele zakona o zaščiti živali to obveznost omejuje le na lastnike, ki mačke prodajajo ali oddajajo drugemu lastniku, za druge lastniške mačke pa bi ostalo prostovoljno. "To pomeni umik pomembnega ukrepa, ki ga je Slovenija sprejela šele lani in ki naj bi se začel izvajati z januarjem 2027," so navedli.

Kot so opozorili, se Slovenija sooča z resno problematiko zapuščenih in prostoživečih mačk. Zavetišča vsako leto sprejmejo več kot 10.000 mačk. "To je velika obremenitev za zavetišča in lokalne skupnosti, problematika pa zahteva sistemske in dolgoročne rešitve. Ena od takih rešitev je obvezno označevanje živali," so prepričani. Pomembno je tudi pri preprečevanju goljufivih praks in nezakonite trgovine, so dodali.

Mikročipiranje samo po sebi ne bo odpravilo vseh vzrokov za pojav zapuščenih in prostoživečih mačk, je pa nujen temelj odgovornega lastništva in sledljivosti lastniških živali, so še poudarili. Njegov umik je v nasprotju z evropsko zakonodajo, saj evropska uredba z junija o dobrobiti psov in mačk ter njihovi sledljivosti namreč že narekuje obvezno označevanje in registracijo vseh psov in mačk. Skrajni rok začetka obveznosti za vse lastnike mačk je leto 2041.

To ni zgolj mnenje organizacij za zaščito živali, pač pa tudi širšega kroga veterinarske stroke. Nacionalni center za dobrobit živali in Klinika za male živali Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani v izjavi za javnost izrecno podpirata ohranitev obveznega označevanja in registracije vseh lastniških mačk. Tudi Slovensko združenje veterinarjev za male živali je zavzelo enako stališče, obvezno označevanje podpirajo tudi različna evropska in svetovna veterinarska združenja, Zveza felinoloških društev Slovenije in drugi, so našteli.