Zvezda Triglava 2019: slovenski in britanski vojaki rešili sestreljenega pilota

Gre že za peto vajo, ki jo tudi letos organizirajo pripadniki 132. gorskega polka slovenske vojske z namenom urjenja gorskega bojevanja, izmenjave izkušenj in dviga povezljivosti med sodelujočimi enotami Slovenske vojske in oboroženimi silami partnerskih držav, je povedal vodja vaje Simon Lindič. Z vajo, ki poteka v okolici Bohinjske Bele, na vadišču in strelišču Mačkovec ter Soriški planini, sodelujoči pripadniki oboroženih sil na razmeroma majhnem območju in različnih tipih reliefa v spremenljivih vremenskih razmerah in dnevno-nočnih pogojih preverjajo veščine in znanja s področja gibanja, preživetja ter bojnega delovanja v sredogorju.

Reševanje sestreljenega pilota

Mediji smo imeli priložnosti videti le ščepec dogajanja na območju, kjer je mogoče opaziti večje število vojaške tehnike in osebja. V daljavi, kjer so se urile enote, ki so jih pretežno sestavljali slovenski in britanski vojaki, so odmevali streli, pred našimi očmi pa se je začelo odvijati reševanje sestreljenega pilota, ki je huje poškodovan ležal na kritičnem območju le nekaj sto metrov od prodirajočih sovražnikovih enot.

Vojaki, ki so se poskušali prebiti do pilota, so morali najprej prečkati nevarno območje (cesto), ki je zaradi odprtosti predstavljala tveganje za vojaško enoto. "Dobili smo okvirno lokacijo, kjer naj bi pilot bil. Ko smo prišli na lokacijo, smo morali identificirati osebo, nato smo ga pregledali in ugotovili, kakšne poškodbe je utrpel," je po akciji povedal Matic Ajdovec, vodje enote za dinamično predstavitev, v kateri je sodelovalo sedem slovenskih in dva angleška vojaka. "Dobili smo informacijo, da je možnost sovražnika v bližini, kar se je res zgodilo," je povedal Ajdovec.