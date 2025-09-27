Zvezdana Mlakar na robu smrti: 'To je izkušnja, ki mi je dala misliti'

"Prišlo je z neba, jaz nisem vedela, da imam kamenček na ledvicah in ta se je odločil na morju, ko sem bila na otoku, eno jutro, da se bo spustil malo dol ... Tako da sem se zbudila v hudih bolečinah, potem sem dobila vročino, tako me je mrzlica tresla, tako da se sploh več ... potem sem se počasi nehala zavedati ..." pripoveduje Zvezdana Mlakar .

Prijateljica Katarina je spakirala kovčke in Zvezdano posedla v avto. Najprej na trajekt, sledila je dolga pot do prve slovenske urgence. "Se v bistvu jaz samo še v flashih spominjam, jaz se npr. ne spomnim, kdaj so mi dali verižico dol, kaj smo se pogovarjali in tako naprej ... Jaz hoditi nisem mogla več, tako da ... imela sem zelo nizek pritisk, 30/60, nekaj takega, tako da je bilo kar ... ampak jaz se nisem zavedala, v glavnem prišlo je do sepse," nadaljuje igralka.

Gre za izjemno nevarno reakcijo telesa na okužbo. Sepsa je tudi v razvitem svetu znana kot najpogostejša bolnišnična okužba, ki se za približno vsakega četrtega bolnika konča tragično.

"To je ena taka izkušnja, ki mi je dala misliti, da en dan si, jutri te ni, ker jaz za ta kamen nisem vedela in pojma nisem imela, da to sploh, da tak potek bolezni obstaja." Še posebej, dodaja Zvezdana, ker se trudi živeti zdravo, pa tudi nikoli ni imela resnih zdravstvenih težav. "Jaz sem imela neke znake, da imam neko vnetje, zelo nizek D vitamin, neki taki mali pokazatelji, na katere se res nisem ozirala, glede na to, da sem se tako dobro počutila, poleg tega, jaz sem bila res v dobri formi, ker so mi rekli, da če ne bi bila v tako dobri formi, da bog ve, kako bi se končalo ..."

Dobila je antibiotik, prestala je operacijo, vstavljeno ima opornico. Če kamenček ne bo zapustil sečevoda sam od sebe, bo morala čez nekaj mesecev ponovno pod nož. "Jaz se počutim tako malo izžeto, tako da ne morem kaj dosti narediti, kar je v redu, ker me ustavi, po drugi strani pa čutim ... jaz sem vedno mislila, da me križ boli, ampak ne, to je bilo to," v smehu razlaga sogovornica.

Na oder in male ekrane se bo vrnila postopoma, kot pravi, pa je najbolj hvaležna osebju novomeške bolnišnice. "Novo mesto je pa vesoljska ladja čisto zares, mislim vse tako čisto, prijazno, nič prisiljeno, naprave, strokovnjaki ... tako da sem res ostala brez besed," pravi.

Hvaležna pa tudi za težko, a pomembno preizkušnjo: "Veliko razmišljam o tem, mislim, da se moram izraziti, da moram povedati o tem, kaj mislim, da moram narediti vse tisto, kar si želim, uresničiti svoje vizije in pustiti na tem svetu vsaj tako sled, da sem ga naredila malo boljšega."