52 sadik konoplje naj bi zasegli na posestvu Zvezdane Mlakar

52 sadik in dober kilogram posušene konoplje je izplen policijske racije, ki se je oktobra odvila na območju policijske postaje Vič. Ob tem so se hitro razširile govorice, da je racija in žetev konoplje, pri kateri naj bi pomagali celo gasilci, potekala na posestvu igralke Zvezdane Mlakar . Ta nam je v pogovoru razkrila, da konoplje sama ni gojila, vse, kar ve o raciji, pa naj bi izvedela iz medijev.

"Jaz ne morem govoriti o stvareh, pri katerih me ni bilo zraven. In jaz za to ne vem. Lahko samo rečem, da vse izvedela iz člankov v medijih,"je za 24UR povedala igralka, ki ob tem zagotavlja, da s konopljo nima nič. "Jaz se s travo ne pečam. Da bi jaz travo prodajala, lepo vas prosim. A se vam zdi, da je tega meni treba," odgovarja igralka. O dogodkih je poizkušala poizvedeti tudi na policiji, a je bila v svojih poizvedovanjih neuspešna. Pravi, da verjame v pravno državo in pred morebitno odgovornostjo ne bo bežala.

Uradni podatki policije sicer pravijo, da bo zoper 24-letnega in 62-letno osumljenko podana kazenska ovadba. To pa si bo prislužil tudi 30-letnik, ki je dal na razpolago zemljišče. Še eno naljučje je, da je lastnik posestva, kjer prebiva Mlakarjeva, - glede na podatke iz zemljiške knjige - prav njen 30-letni sin.