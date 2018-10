Zvezdniki v Biljah zbrali več kot 75.000 evrov

Na osmi dobrodelni tekmi, ki jo je 1. septembra tradicionalno gostila vasica na Goriškem, Bilje, so za dobrodelne namene zbrali 75.165 evrov. Denar sta prejeli organizaciji slovenska Zavod Vozim in mednarodna Commongoal.

Sredstva so namreč zbirali s prodajo vstopnic in donacije, obenem pa je potekala tudi spletna dražba dresov nogometnih zvezdnikov, kot so Harry Kane , Cristiano Ronaldo , Antoine Griezmann , Neymar , Robert Lewandowski in tudi loparja teniškega zvezdnika Rogerja Federerja .

Prišli so: Portugalca Luis Figoin Nuno Gomes, Italijana Alessandro del Piero in Marco Materazzi, Nizozemca Frank de Boer in Pierre van Hooijdonk, Srba Dejan Stanković in Nemanja Vidić, Anglež Robbie Keane, Španec Gaizka Mendieta, Bolgar Dimitar Berbatov … manjkalo pa ni niti slovenskih nogometnih legend. V zvezdniških postavah so nastopili nekdanji reprezentantiMilenko Ačimović, Milivoje Novaković, Miran Pavlin, Amir Karić in drugi.

Na tekmi so zaigrali še Čeferin in predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović ter predsednik republike Borut Pahor, ki je v preteklih letih s pokroviteljstvom dogodka prispeval k njegovem razvoju. Kot trenerja pa sta delovala selektor slovenske reprezentance Tomaž Kavčič in portugalski nogometni strateg Andres Villas-Boas.