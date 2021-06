Zvezdniški trio nogometa na Areni Sport!

"Z velikim veseljem se pridružujemo nogometni eliti v Španiji, Italiji in Franciji, ki bo v naslednjih sezonah brcala na Areni Sport. Sestavili smo odlično komentatorsko in podporno ekipo, obenem pa si prizadevamo, da bi na ekrane iz teh prvenstev prinesli še več atraktivnih vsebin, ki bodo v koraku s časom in medijsko-digitalnimi smernicami," sporoča odgovorni urednik Luka Štucin.

7. avgusta 2021 se začne nogometna akcija v Franciji, 13. avgusta pa nova sezona najboljše španske nogometne lige. 22. avgusta se pridružijo še najboljši italijanski klubi. Na Areni Sport so pravice za La Ligo zakupili za 5 sezon, Serie A in Ligue 1 pa za 3 sezone. Zaradi povečanega števila prenosov v živo bodo med poletjem vzpostavili tudi dva nova programa: Arena Sport 3 in Arena Sport 4. Tako bodo zagotovili dovolj programskega prostora za različne lige, tekmovanja in dogodke.

Kot so pri najmlajši športni televiziji napovedali ob prihodu na slovenski trg, bodo po letu, ko so se osredotočili na košarko, sedaj dodajali še vrhunski nogomet. Gledalci bodo tako lahko spremljali še bolj pestro izbiro športnih prenosov, prav evropske nogometne lige pa so tiste, za katere je interes največji, zato so navijači njihovo najavo že nestrpno pričakovali. Novo poglavje bodo zaznamovala znana komentatorska imena, za La Ligo v ospredju Tine Zupan, Dani Bavec in Grega Sever, sicer pa še Gregor Virag, Marko Cirman, Mitja Hozjan, Janez Zupanc in ostali. Kot je znano, televizija Arena Sport sodeluje z operaterji Telekom Slovenije, A1 in T-2, pri katerih bodo vidni tudi v prihodnje.

Arena Sport ne ustvarja samo gledalcev, ampak aktivno skupnost ljubiteljev športa. Pridružite se jim na Facebooku, Instagramu in Twitterju, kjer boste izvedeli tudi vse sveže novice o športnih ligah, ki jih prenašajo.

Naročnik oglasa je Arena sport d.o.o.