Zveza organizacij pacientov naj bi bolj prisluhnila glasu bolnikov

"Naš namen je voditi dialog in skupaj z deležniki izboljševati razmere," je pojasnila Štefanija Lukič Zlobec na današnji novinarski konferenci po ustanovni skupščini Prepričana je, da bodo skupaj lažje spregovorili v imenu pacientov. Verjame v moč pogovora, ki po njenem mnenju edini lahko pripelje do rezultatov.

Zdaj so posamezna društva, ki delajo v korist pacientov, po njenih besedah razdrobljena, nimajo ne denarja ne prostorov za delo niti pravega sogovornika, na katerega bi se lahko obrnila s svojimi predlogi. Pod okriljem zveze jim bo po njenem mnenju veliko lažje uresničevati naloge in cilje.

Prizadevanja za boljšo kakovost in dostopnost zdravstvenih storitev

Zveza si bo prizadevala za večjo kakovost in boljšo dostopnost zdravstvenih storitev, za večjo varnost pacientov in uvedbo novega sistema za upravljanje kakovosti zdravstvenih storitev in varnosti pacientov. Po mnenju zveze je treba skrajšati čakalne vrste in povečati enakopravnost pacientov, ki bi morali biti bolj osveščeni in opolnomočeni glede svojih pravic in dolžnosti.