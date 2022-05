Zvišanje državnih štipendij in pomoč pri nakupu prvega stanovanja

Začel je veljati zakon za urejanje položaja študentov, ki bo s predvidenimi ukrepi lajšal študentsko življenje. Med drugim prinaša zvišanje državnih štipendij za 20 odstotkov do leta 2024, povečanje sredstev za investicije v gradnjo študentskih domov in višje subvencije za prehrano. V veljavo stopa tudi zakon o stanovanjski jamstveni shemi za mlade.

Med ključnimi rešitvami v zakonu za urejanje položaja študentov je postopno zvišanje državnih štipendij za 20 odstotkov do leta 2024 in izvzem dohodkov iz študentskega dela in kadrovskih štipendij do višine minimalne plače iz izračunov upravičenosti do socialnih transferjev. Hkrati je zakon uvedel še dva dodana dohodkovna razreda (6. in 7.) in znižal cenzus za pridobitev državne štipendije. Pomemben ukrep je tudi predvideno zvišanje subvencije za študentsko prehrano z 2,82 evra na 3,5 evra.

Veljati je začela tudi novela zakona o urejanju trga dela, ki izenačuje bruto urni postavki za delo upokojencev in študentov.

Z novim zakonom se uvajajo tudi druge izboljšave za študente, kot so digitalne študentske izkaznice, omejitev višine vpisnin oz. administrativnih stroškov vpisa na visokošolske zavode in študija. Zakon celoviteje naslavlja tudi študente s posebnimi potrebami in nadarjene študente. Povečujejo se tudi namenska sredstva za gradnjo študentskih domov, podaljšuje se tudi čas koriščenja subvencionirane prehrane od 7. do 22. ure, zdaj velja od 8. do 21. ure ter omogoča koriščenje tudi med 15. julijem in 15. avgustom, kar trenutno ni mogoče.

icon-expand Jamstvo bo lahko dobil član mlade družbe ali tisti, ki bo v letu izdaje jamstva star največ 38 let. FOTO: Shutterstock