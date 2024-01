Zvišanje plač zdravnikom bi lahko ogrozilo stavkovni mir

"Stavka zdravnikov je nepotrebna! Čas je za skupna pogajanja, stavkovne zahteve Fidesa pa v ničemer ne izboljšujejo ne položaja pacientov ne ostalih zaposlenih v zdravstvu." Tako Fidesu sporočajo v Sindikatu zdravstva in socialnega varstva – člani so tudi nekateri zdravniki – in izpostavljajo: "Smo v istem čolnu, težave zdravnikov in zobozdravnikov nikakor niso pomembnejše od težav medicinskih sester in ostalega zdravstvenega osebja." Bo že kmalu sledila stavka medicinskih sester? V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja so se sicer zavezali, da do 13. septembra ne bodo sprožili nobenih stavkovnih aktivnosti, a vlado opozarjajo: "Parcialen dogovor s Fidesom bi avtomatično pomenil, da ta zaveza ni več veljavna."