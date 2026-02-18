Naslovnica
Slovenija

Vožnja e-skirojev in mopedov odslej le za starejše od 15 let

18. 02. 2026 15.46

Avtor:
STA N.V.
E-skiro

DZ je s 65 glasovi za in nobenim proti po nujnem postopku sprejel spremenjen vladni zakon o voznikih. Z zakonom so zvišali starostno mejo za uporabo lahkih motornih vozil, tudi e-skirojev, z 12 na 15 let. S tem želijo povečati prometno varnost mladoletnikov ter zakonodajo uskladiti s praksami držav članic EU.

Določili so, da lahko motorno vozilo in moped, katerega konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 kilometrov na uro, vozi oseba, starejša od 15 let. S tem so odpravili dosedanji pogoj, ki je vožnjo dovoljeval otrokom, starim od 12 do 14 let.

Dostopnost teh vozil je za mladostnike "postala resen problem", je danes v dopolnilni obrazložitvi predlagatelja dejal državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Andrej Rajh. Ob tem je opozoril, da vozniki, mlajši od 15 let, pogosto nimajo zadostnih motoričnih sposobnosti, prometnega znanja in zrelosti za varno vožnjo lahkih motornih vozil.

Moped
Moped
FOTO: Shutterstock

Poslanec Svobode Teodor Uranič je v predstavitvi stališča poslanske skupine med drugim navedel, da je bilo lani po podatkih Agencije za varnost prometa 300 prometnih nesreč z udeležbo električnih skirojev, kar je 32 več kot leta 2024, ko je bilo nesreč 268 prometnih nesreč.

Izpostavil je tudi, da številni mladi nepremišljeno izkazujejo svoje veščine s predelavo e-skirojev, kar pomeni več nesreč z lažjimi ali težjimi poškodbami in več nesreč s smrtnim izidom. Kot je še poudaril Uranič, je zaskrbljujoče tudi, da številni specializirani ponudniki prek spleta ponujajo storitve predelav električnih skirojev.

Tudi poslanka Levice Tatjana Greif je dejala, da takšna vozila dosegajo bistveno višje hitrosti od dovoljenih 25 kilometrov na uro. S tem neposredno ogrožajo udeležence v prometu. Janja Rednjak iz SD pa je ocenila, da novela normativno izboljšuje sistem in prispeva k večji učinkovitosti.

Poslanec SDS Bojan Podkrajšek je dejal, da je zakon "razumen in potreben korak k izboljšanju prometne varnosti otrok in mladostnikov". Poudaril pa je, da zgolj dvig starostne meje ne more biti edini ukrep za izboljšanje prometne varnosti. Meni, da je ključen tudi boljši nadzor nad predelanimi vozili in dosledno sankcioniranje kršitev.

Poslanec NSi Janez Žakelj pa je dejal, da vsako rešitev, ki pripomore k izboljšanju varnosti vseh udeležencev v prometu, pozdravljajo, vendar pri tem opozarjajo na razliko med vožnjo v mestih in podeželju.

motorno vozilo moped zakon vozniki

KOMENTARJI26

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mclaren
18. 02. 2026 16.48
Da bi pa napisali, od kdaj velja ta novi zakon, to pa ne!?
Odgovori
0 0
SDS_je_poden
18. 02. 2026 16.53
Od objave v Uradnem listu, tako kot vsak zakon do sedaj.
Odgovori
0 0
RenataZibert
18. 02. 2026 16.37
Kaj pa elektricni kolo? Gre tudi vec k 25. Vse prepovedat.
Odgovori
+0
1 1
SDS_je_poden
18. 02. 2026 16.45
Renatka ne lupaj bedarij. Nič ni za prepovedat, treba je predpisat obvezno opremo in zavarovanje.
Odgovori
0 0
SDS_je_poden
18. 02. 2026 16.32
Samo da čelada ni obvezna na skirojih, ker to bi bilo že preveč za šimpanze v DZ. Knede? Čelada je NUJA!
Odgovori
+3
3 0
Naš zmiraj
18. 02. 2026 16.28
Prepoved električnih skirojev in skuterjev,prepoved skuterjev do 25 km/h vrniti vozniško za 50 cc na 14 let in registracijo in zavarovanje le teh vozil.
Odgovori
-2
2 4
SDS_je_poden
18. 02. 2026 16.33
Ma prepovej ti sam sebi te blesarije, ki jih pišeš.
Odgovori
+0
2 2
Naš zmiraj
18. 02. 2026 16.38
Zakaj da švigajo po pločnikih prehodih za pešce povsod so ,to kitajsko sranje prepovedat,ko imajo vozniško pri 14 so udeleženci v prometu odgovarjajo dobijo kazenske točke in se učijo odgovorno ravnat v prometu.
Odgovori
+0
1 1
SDS_je_poden
18. 02. 2026 16.50
Mladina divja s skuterji, divja s skiroji in divja z avti. Če voznik nima v glavi pameti, mu jo nobena pravila ali omejitve ne bodo vlila v glavo. Edino kazni pomagajo, ker ko je treba plačat, takrat povprečnemu slovenčku zraste IQ čez 200. Prej je pa na nivoju neandertalca.
Odgovori
0 0
gonisetaubi
18. 02. 2026 16.27
18 + čelada ..+ obvezna registracija..pa zavarovanje
Odgovori
+5
5 0
SDS_je_poden
18. 02. 2026 16.31
Čelada + ščitniki za kolena in komolce, pa zavarovanje. Registracija je BV, ker kam boš pa dal tablico?
Odgovori
-2
0 2
Bananistanec
18. 02. 2026 16.36
Na ta zadnjo
Odgovori
+0
1 1
SDS_je_poden
18. 02. 2026 16.47
Bananistanec ne vem, kaj tebi paše imeti pripeto na tazadnji, niti me ne zanima. Vsako po svoje, menda...
Odgovori
0 0
Tomvojo
18. 02. 2026 16.23
Prvo naj se vsa ta e- čudesa obvezno registrirajo in NE nujno zavarovanje- samo gulijo rajo- da se ve kdo je lastnik ki mora potem prevzeti odgovornost, ne pa da neki pisarniški fikusi skrbijo za mojo varnost.
Odgovori
+3
3 0
hapiness
18. 02. 2026 16.22
sej glih do 15 se vozijo z motorji, pri 16 se že dela izpite za avto.
Odgovori
+2
2 0
Žmavc
18. 02. 2026 16.19
Super! Podpiram.
Odgovori
+4
5 1
Jani.
18. 02. 2026 16.18
Podpiram
Odgovori
+5
6 1
G. Papež
18. 02. 2026 16.18
Električni skiro je samo za AC, da iščeš denarnico.
Odgovori
-1
1 2
2fast4
18. 02. 2026 16.14
kros motorji pa so za vas španska vas...
Odgovori
+1
2 1
Bananistanec
18. 02. 2026 16.38
Ta spada na proge namenjene zanje, jer pa jih ni je tako kot je, zakaj jih ni pa vprašaj na občini za dovoljenja
Odgovori
0 0
Reši se kdor se more
18. 02. 2026 16.13
Malo naj se policaji pretegnejo pa naj malo preverijo predelane skuterje.... to je zares nevarno...ampak teh otrok s predelanimi skuterji je sigurno preko 80%, kontrole pa nobene... bravo res...
Odgovori
+6
7 1
Artechh
18. 02. 2026 16.15
Kontrole ni nikjer, mene policaji niso ustavili v 20 letih ko imam izpit za avto. Zakaj bi bilo za skiroje drugače? Ko je kk tropa je pa represija, vsi bi samo radi videli da se druge kontrolira njega pa ne. Splošen problem v družbi
Odgovori
+5
5 0
Artechh
18. 02. 2026 16.08
15 letniki so se bolj nori kot 12 😂😂
Odgovori
+7
7 0
Špica
18. 02. 2026 16.06
malo vec kontrole pa bo.
Odgovori
+4
4 0
tech
18. 02. 2026 16.05
Zdaj bodo polni oglasi mopedov.
Odgovori
+5
5 0
kryptix
18. 02. 2026 16.20
Zakaj bi en 14 letnik prodal? Tudi če bo prodal bo kupil 15 letnik veliko ceneje in bo letelo ko sneta sekira.
Odgovori
-1
0 1
bibaleze
