Žvižgač Gale ostal brez službe na zavodu za blagovne rezerve

Ivan Gale bo z jutrišnjim dnem ostal brez službe na Zavodu RS za blagovne rezerve. Novico je objavil na svojem Facebook profilu. Izredna odpoved zanj pomeni, da ni upravičen do nobenega odpovednega roka, odpravnine in nadomestila za brezposelnost.

Na Zavodu so mu očitali ponareditev listine, postopek pa naj bi vodili tudi proti nekdanjemu direktorju Zavoda Antonu Zakrajšku . Gale je že takrat napovedal, da bo v primeru izredne odpovedi to izpodbijal na sodišču, prav tako je dejal, da je prepričan, da bo pri tem uspešen.

Gale je razkril sporno vmešavanje politikov in njihovih sodelavcev v posle z zaščitno opremo.

Galetu so na Zavodu očitali sklepanje domnevno škodljivih pogodb pri nabavi zaščitne opreme ter neustrezna komunikacija z mediji. Gale je takrat dejal, da naj bi bil najkonkretnejši očitek ponareditev poslovne listine, in sicer mu očitajo ponarejanje naročilnice za logistične storitve Intereurope v vrednosti slabih 100.000 evrov, ki so bile dejansko opravljene. Prav tako mu očitajo splošno zanemarjanje delovnih dolžnosti.

Gale vse očitke zavrača, obtožbe pa označuje za neutemeljene. Kot pravi, je to le način, kako bi se ga končno znebili, vse skupaj pa je označil za maščevanje njemu osebno. Zoper Rumpfa je napovedal tudi prijavo na Inšpektorat RS za delo in novo kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja šikaniranja.