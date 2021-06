Žvižgači dobili nov varen kanal

Z novo rešitvijo želi TI Slovenia spodbuditi uporabo tovrstnih kanalov v Sloveniji še pred prenosom Direktive o zaščiti žvižgačev v organizaciji javnega in zasebnega sektorja. "Sistem za varno prijavo sumov korupcije in drugih nepravilnosti sedaj deluje tudi v slovenščini in je brezplačno na voljo vsem, ki bi želeli uporabiti tovrsten sistem prijav sumov nepravilnosti v svojih organizacijah. V Italiji je ta sistem prevzelo že več sto javnih institucij, tudi tamkajšnje ministrstvo za kmetijske politike in nacionalni protikorupcijski organ ANAC. V Španiji ga, denimo, uporabljajo v mestni hiši v Barceloni. Uporabljajo ga tudi nekateri večji poslovni sistemi zasebnega sektorja," je poudarila Sedlarjeva.

Center Spregovori! deluje v okviru Transparency International Slovenia od leta 2014. V tem času so svetovalci centra prejeli več kot 400 prijav sumov nepravilnosti, zlasti korupcije in neetičnih ravnanj, in prijaviteljem pomagali pri dostopu do informacij javnega značaja, oblikovanju prijav pristojnim organom in institucijam ter z drugimi nasveti.

V TI Slovenia ob tem poudarjajo, da se rok za prenos Direktive o zaščiti žvižgačev – 17. december 2021 – nezadržno bliža, skrb pa zbuja pomanjkanje napredka pri pripravi predloga zakona za prenos direktive. "Pričakujemo, da bo prenos Direktive prioriteta novega ministra ali ministrice za pravosodje in da bo to ena od ključnih tem ob zaslišanju kandidata na matičnem odboru Državnega zbora," še pravijo v TI Slovenia.

Center Spregovori! je del svetovne mreže centrov za zagovorništvo in pravno svetovanje. Centri delujejo v več kot 60 državah sveta. Namenjeni so brezplačnim in zaupnim nasvetom žrtvam in pričam korupcije in tem omogočajo boljše uveljavljanje njihovih pravic. Centri tudi spodbujajo ljudi, naj dostopajo do informacij javnega značaja in zahtevajo transparentno, odzivno in odgovorno delovanje javnih institucij.

Centru Spregovori! lahko prijavo oddate po spletnem obrazcu na naslovuprijavi.transparency.si, po e-pošti na naslov spregovori@transparency.si, po brezplačni telefonski številki 080 39 34 ali po pošti na naslov Transparency International Slovenia, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana.