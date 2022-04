Žvižgačka: Družbena omrežja lahko ključno vplivajo na volitve

Žvižgačka Frances Haugen je v spletnem pogovoru slovensko javnost pred državnozborskimi volitvami opozorila, naj se zaveda vpliva Facebooka na volitve. "V ZDA smo ugotovili, da je tveganje za vpliv na volitvah izjemno veliko in nepredvidljivo," je izpostavila. Spregovorila je tudi o tveganjih in škodi, ki jih družbeni mediji povzročajo mladim.

Haugenova je lani pustila službo pri Facebooku in javnosti razkrila več deset tisoč dokumentov. Kot je dejala, ni več mogla gledati, kako družbeno omrežje vpliva na demokracijo in kako podjetje v ospredje postavlja dobiček pred dobrobitjo javnosti. "Najbolj me je prizadela škoda, ki jo Facebook in Instagram povzročata mladim," je dodala.

icon-expand Frances Haugen FOTO: AP

Po njenih besedah Instagram negativno vpliva na samopodobo mladih, vzpodbuja samomorilne misli in motnje hranjenja ter poglablja depresijo. "Instagramova lastna raziskava kaže, da te posledice povzroča bistveno bolj kot druga družbena omrežja," je opozorila. V podjetju pa so ob tem govorili o razvoju Instagrama za otroke, s katerim bi razširili uporabo tudi med njimi. To se ji zdi še posebej problematično ob algoritmih, ki določajo izbor novic za otroke in vzpodbujajo njihovo maksimalno vključenost s sistematično krepitvijo informacij in novic, ki dobijo več pozornosti. To pa so kontroverzne vsebine, ki delijo ljudi in poglabljajo nasprotja.